Попавшее под удар в порту на Одесчине судно вышло в море

Балкер Kmax Ruler. Фото: VesselFinder

Атакованное 8 ноября в порту Одесской области судно вышло в первый рейс после ремонта. Известно, что компенсации из фонда страхования военных рисков судовладелец не спрашивал.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

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"Судно вышло из украинских территориальных вод, уже находится где-то либо в Румынии, либо в болгарских водах. Оно загружено, вышло в рейс", — сказал Васьков.

Также он уточнил, что судно имело классический страховой пакет, покрывший военные риски.

На борту погиб украинец

Кроме того, Юрий Васьков выразил соболезнования в связи с гибелью лоцмана — работника госпредприятия "Администрация морских портов"

"В соответствии с коллективным договором предприятия всю поддержку семье оказывают", — сказал он.

Атака на Одесскую область 8 ноября

Напомним, российские войска выпустили ракету, поразившую верхнюю часть коммерческого морского судна, проходящего под либерийским флагом. Ракета ударила по судну, когда это заходило в порт в Одесской области.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара трое филиппинских моряков, находившихся в экипаже судна, получили травмы, и одного из них пришлось госпитализировать.