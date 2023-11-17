Судно, яке потрапило під удар у порту на Одещині, вийшло у море

Балкер Kmax Ruler. Фото: VesselFinder

Атаковане 8 листопада у порту Одеської області судно вийшло в перший свій рейс після ремонту. Відомо, що компенсації з фонду страхування військових ризиків судновласник не запитував.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

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"Судно вийшло з українських територіальних вод, уже перебуває десь або в Румунії, або в болгарських водах. Воно завантажене, вийшло в рейс", — сказав Васьков.

Також він уточнив, що судно мало класичний страховий пакет, який і покрив військові ризики.

На борту загинув українець

Крім того, Юрій Васьков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю лоцмана — працівника держпідприємства "Адміністрація морських портів"

"Відповідно до колективного договору, підприємства всю підтримку сім'ї надають", — сказав він.

Атака на Одеську область 8 листопада

Нагадаємо, російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що ходить під ліберійським прапором. Ракета вдарила по судну, коли те заходило у порт на Одещині.

Також повідомлялося, що в результаті ракетного удару троє філіппінських моряків, які перебували в екіпажі судна, зазнали травм, і одного з них довелося госпіталізувати.