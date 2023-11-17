Судно, яке потрапило під удар у порту на Одещині, вийшло у море
Атаковане 8 листопада у порту Одеської області судно вийшло в перший свій рейс після ремонту. Відомо, що компенсації з фонду страхування військових ризиків судновласник не запитував.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.
"Судно вийшло з українських територіальних вод, уже перебуває десь або в Румунії, або в болгарських водах. Воно завантажене, вийшло в рейс", — сказав Васьков.
Також він уточнив, що судно мало класичний страховий пакет, який і покрив військові ризики.
На борту загинув українець
Крім того, Юрій Васьков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю лоцмана — працівника держпідприємства "Адміністрація морських портів"
"Відповідно до колективного договору, підприємства всю підтримку сім'ї надають", — сказав він.
Атака на Одеську область 8 листопада
Нагадаємо, російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що ходить під ліберійським прапором. Ракета вдарила по судну, коли те заходило у порт на Одещині.
Також повідомлялося, що в результаті ракетного удару троє філіппінських моряків, які перебували в екіпажі судна, зазнали травм, і одного з них довелося госпіталізувати.
Читайте Новини.LIVE!