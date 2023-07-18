Драка в Одесской области: полиция расследует травмирование четырех человек

Люди устроили драку. Фото: google

Полиция ведет расследование столкновения, которое произошло в Белгород-Днестровском районе, в результате которого четыре человека получили травмы. По этому инциденту уже начаты четыре уголовных производства, а также составлены два административных протокола.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Драка с пострадавшими в Одесской области

Начало конфликта возникло в одном из сел Белгород-Днестровского района, когда две группы людей попали в словесную перепалку из-за разных взглядов на развлечение, когда одни решили прокатиться на мотоциклах и квадроциклах, а это не понравилось другим участникам. Словесная перепалка быстро переросла в драку, после чего свидетели происшествия позвонили по телефону полиции и скорой помощи.

Медицинские работники доставили в больницу четырех участников стычки в возрасте от 17 до 58 лет. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь и отпущена их домой.

Какое наказание ждет жителей области

Объявление подозрения фигурантам будет произведено после проведения досудебного расследования и получения выводов судебно-медицинского эксперта. За этим нарушением предусмотрен штраф до 850 гривен, общественные работы или исправительные работы на срок до одного года.

Кроме того, полиция составила административные материалы в отношении одного водителя мототранспорта за нарушение статей 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Водитель не предъявил полис обязательного страхования гражданской ответственности и отказался от прохождения обязательного осмотра относительно алкогольного, наркотического или иного опьянения или употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Максимальное наказание за эти статьи штраф в размере 17 000 гривен и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Дополнительно были собраны биологические образцы от другого водителя для установления опьянения. Результаты этого анализа определят возможность привлечения мужчины к ответственности за нарушение статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ночью 17 июля патрульные заметили автомобиль марки Dodge, нарушавший комендантский час. Инспекторы оперативно остановили транспортное средство, за рулем которого находился 49-летний водитель с очевидными признаками алкогольного опьянения. Учитывая состояние опьянения на месте остановки и в медицинском заведении, водитель отказался. Однако вместо того, чтобы принять свои действия, нарушитель предложил полицейским сумму в 300 долларов США в обмен на неукоснительное молчание.