Сутичка на Одещині: поліція розслідує травмування чотирьох осіб

Люди влаштували бійку. Фото: google

Поліція веде розслідування сутички, що сталася у Білгород-Дністровському районі, в результаті якої четверо людей отримали травми. За цим інцидентом вже розпочато чотири кримінальні провадження, а також складено два адміністративні протоколи.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Бійка з постраждалими на Одещині

Початок конфлікту виник в одному з сіл Білгород-Дністровського району, коли дві групи людей потрапили у словесну перепалку через різні погляди на розвагу, коли одні вирішили покататися на мотоциклах та квадроциклах, а це не сподобалося іншим учасникам. Словесна перепалка швидко переросла у бійку, після чого свідки події зателефонували поліції та швидкій допомозі.

Медичні працівники доставили до лікарні чотирьох учасників сутички віком від 17 до 58 років. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу та відпустили їх додому.

Яке покарання чекає на мешканців області

Оголошення підозри фігурантам буде здійснено після проведення досудового розслідування та отримання висновків судово-медичного експерта. За цим порушенням передбачений штраф до 850 гривень, громадські роботи або виправні роботи строком до одного року.

Крім того, поліція склала адміністративні матеріали стосовно одного водія мототранспорту за порушення статей 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водій не пред’явив поліс обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності та відмовився від проходження обов'язкового огляду стосовно алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Максимальне покарання за ці статті — штраф у розмірі 17 000 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

Додатково, були зібрані біологічні зразки від іншого водія для встановлення наявності сп'яніння. Результати цього аналізу визначать можливість притягнення чоловіка до відповідальності за порушення статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, вночі 17 липня патрульні помітили автомобіль марки Dodge, що порушував комендантську годину. Інспектори оперативно зупинили транспортний засіб, за кермом якого перебував 49-річний водій з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння. Від огляду на стан сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі водій відмовився. Однак замість того, щоб прийняти свої дії, порушник запропонував поліцейським суму в 300 доларів США в обмін на неухильне мовчання.