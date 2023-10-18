Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 октября.

Существенное похолодание: какой будет погода сегодня в Одессе
18 октября 2023 06:35
Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 18 октября, в Одессе ожидается облачная погода. В Украину пришли первые серьезные холода, поэтому столбики термометра поднимутся лишь до +15 градусов, а самый низкий показатель составит +10. Осадков не предполагается, однако возможен ветер до 8 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Облачная погода.
- Ветер северный, 2-6 м/с.
- Температура ночью +10...+13 °С, днем +12...+15 °С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 57%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Ветер северо-западный, 5-14 м/с.
- Температура ночью +4...+7 °С, днем +10...+15 °С.
- На дорогах области видимость до 1 километра.
Прогноз погоды в Украине
В среду, 18 октября, в Украине местами возможен дождь (0...+2 °C). Обойдется без осадков, но утром возможны туманы. Днем столбики термометров покажут +7...+13 °C.
Напомним, что на этой неделе в Украине будет преобладать без осадков, однако в некоторых частях страны ожидаются дожди. К тому же, будут заморозки до -4 °C.
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