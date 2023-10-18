Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 октября.

Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 октября, в Одессе ожидается облачная погода. В Украину пришли первые серьезные холода, поэтому столбики термометра поднимутся лишь до +15 градусов, а самый низкий показатель составит +10. Осадков не предполагается, однако возможен ветер до 8 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Облачная погода.

Ветер северный, 2-6 м/с.

Температура ночью +10...+13 °С, днем +12...+15 °С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 57%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Ветер северо-западный, 5-14 м/с.

Температура ночью +4...+7 °С, днем +10...+15 °С.

На дорогах области видимость до 1 километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В среду, 18 октября, в Украине местами возможен дождь (0...+2 °C). Обойдется без осадков, но утром возможны туманы. Днем столбики термометров покажут +7...+13 °C.

Напомним, что на этой неделе в Украине будет преобладать без осадков, однако в некоторых частях страны ожидаются дожди. К тому же, будут заморозки до -4 °C.