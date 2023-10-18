Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 жовтня

Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. До України завітали перші серйозні холоди, тож стовпчики термометра піднімуться лише до +15 градусів, а найнижчий показник становитиме +10. Опадів не передбачається, проте можливий вітер до 8 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Хмарна погода.

Вітер північний, 2-6 м/с.

Температура вночі 10-13 °С, вдень 12-15 °С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 57%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Вітер північно-західний, 5-14 м/с.

Температура вночі 4-7 °С, вдень 10-15 °С.

На автошляхах області видимість до 1 кілометра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Обійдеться без опадів, проте зранку можливі тумани. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+13 °C.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж будуть заморозки до - 4 °C.