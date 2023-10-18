Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 жовтня

Суттєве похолодання на завтра: якою буде погода сьогодні в Одесі
18 жовтня 2023 06:35
Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. До України завітали перші серйозні холоди, тож стовпчики термометра піднімуться лише до +15 градусів, а найнижчий показник становитиме +10. Опадів не передбачається, проте можливий вітер до 8 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Хмарна погода.
- Вітер північний, 2-6 м/с.
- Температура вночі 10-13 °С, вдень 12-15 °С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 57%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Вітер північно-західний, 5-14 м/с.
- Температура вночі 4-7 °С, вдень 10-15 °С.
- На автошляхах області видимість до 1 кілометра.
Прогноз погоди в Україні
У середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Обійдеться без опадів, проте зранку можливі тумани. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+13 °C.
Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж будуть заморозки до - 4 °C.
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