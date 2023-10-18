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Суттєве похолодання на завтра: якою буде погода сьогодні в Одесі

18 жовтня 2023 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 жовтня
Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. До України завітали перші серйозні холоди, тож стовпчики термометра піднімуться лише до +15 градусів, а найнижчий показник становитиме +10. Опадів не передбачається, проте можливий вітер до 8 м/с.

 Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Хмарна погода.
  • Вітер північний, 2-6 м/с.
  • Температура вночі 10-13 °С, вдень 12-15 °С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 57%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вітер північно-західний, 5-14 м/с.
  • Температура вночі 4-7 °С, вдень 10-15 °С.
  • На автошляхах області видимість до 1 кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Обійдеться без опадів, проте зранку можливі тумани. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+13 °C.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж будуть заморозки до - 4 °C. 

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