Ссора со смертельным финалом — на Одесчине задержали женщину

Ссора со смертельным финалом — на Одесчине задержали женщину

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 16:25
обновлено: 16:37
Женщина убила мужчину в Одесской области: криминал и арест
Правоохранители на месте убийства. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области женщина убила мужчину во время ссоры. Происшествие произошло в Великобуялицкой громаде. Пострадавший погиб на месте. Злоумышленницу взяли под стражу, ей грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Смертельная ссора

Правоохранители установили, что во время хмельного застолья между 27-летней женщиной и ее гражданским мужем возникла ссора. Мужчина оскорблял сожительницу нецензурной бранью. Во время конфликта женщина взяла со стола нож и несколько раз ударила им мужчину в грудь. Пострадавший скончался до приезда врачей. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Что грозит

Полицейские изъяли нож и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Фигурантку задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Она призналась в содеянном. Женщине сообщили о подозрении по статье 115 УК Украины (умышленное убийство), наказывается лишением свободы до 15 лет. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, мы сообщали, что в Умани мужчина совершил покушение на убийство соседа. Также мы писали, что обвиняемый в убийстве активиста Демьяна Ганула извинился перед его семьей.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
