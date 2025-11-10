Відео
Головна Одеса Сварка зі смертельним фіналом — на Одещині затримали жінку

Сварка зі смертельним фіналом — на Одещині затримали жінку

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 16:25
Оновлено: 16:37
Жінка вбила чоловіка на Одещині: кримінал та арешт
Правоохоронці на місці вбивства. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині жінка вбила чоловіка під час сварки. Подія сталася у Великобуялицькій громаді. Потерпілий загинув на місці. Зловмисницю взяли під варту, їй загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Смертельна сварка

Правоохоронці встановили, що під час хмільного застілля між 27-річною жінкою та її цивільним чоловіком виникла сварка. Чоловік ображав співмешканку нецензурною лайкою. Під час конфлікту жінка взяла зі столу ніж і кілька разів вдарила ним чоловіка у груди. Потерпілий помер до приїзду лікарів. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Що загрожує

Поліцейські вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертизу. Фігурантку затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона зізналася у скоєному. Жінці повідомили про підозру за статтею 115 КК України (умисне вбивство), карається позбавленням волі до 15 років. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Умані чоловік скоїв замах на вбивство сусіда. Також ми писали, що обвинувачений у вбивсті активіста Дем'яна Ганула вибачився перед його родиною.

Одеса суд вбивство Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
