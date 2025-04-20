Пасха 2025: освящение пасок в Одессе и области

Праздник с верой в сердце — как на Одесчине праздновали Пасху
В воскресенье, 20 апреля, тысячи верующих по всей Одесской области собрались возле храмов, чтобы встретить Пасху и освятить паски. В этом году традиционное празднование прошло спокойно, в теплой и приподнятой атмосфере. Люди приносили в церкви пасхальные корзины с пасками, пасхальными яйцами и домашними блюдами. После освящения семьи отправились праздновать Христово Воскресение дома.
Журналисты Новини.LIVE побывали на процессии освящения в Одессе и области.
Освящение пасок в Одессе
Пасха — один из самых важных и светлых праздников в православном календаре. В этом году одесситы начали собираться возле церквей еще с самого утра, чтобы успеть на богослужение и освящение пасхальных корзин. Возле храмов в центре города и на окраинах были длинные очереди с семьями, держащими корзины, украшенные рушниками, с пасками, крашеными яйцами, колбасами, сыром, маслом и солью. Люди сохраняли спокойствие и соблюдали порядок.
"Мы все на войне..."
В храмах Одессы сегодня с самого утра прошли праздничные службы. Особенной стала проповедь отца Василия Вирозуба, который обратился к верующим с глубокими словами о цене свободы и настоящем единстве.
"Сегодняшний день — мы все на войне. На войне солдат с оружием. На войне волонтер, моряк, медик, учитель и даже ребенок, который в укрытии рисует желто-синее сердце", — обратился священник к присутствующим.
Есть и те, кто в этом году встретил Пасху без родных. Елена с Херсонщины — внутренне перемещенное лицо. Говорит, празднует вместе со знакомыми
"Я из Херсонской области, Левый берег. Здесь одна, потому что я ВПЛ. Но буду праздновать со знакомыми. Святила как всегда: паску, яйца, соль, ветчину, сало и яблоко", — поделилась Елена.
Пасха — это не только корзина с блюдами. Это — любовь к родным, память о традициях, желание сохранить веру даже в самые темные времена. В этот день принято собираться семьями и благодарить Бога за то, что имеем. Именно так сегодня и будет праздновать одесситка Лариса.
"Мы сегодня планируем поужинать с родителями, с моими и моего парня. Позавтракать и поужинать тоже. Мы поражены, что столько много людей пришло на службу. У нас сегодня пасочки нашего производства, собственного, также пасхальные яйца и вино. Такое скромно, но все по-домашнему", — говорит Лариса.
Освящение пасок в Одесской области
Во многих селах Одесской области празднование проходило так же торжественно, хотя и более камерно. Священники выходили к людям под открытым небом, освящали корзины и поздравляли всех с праздником. В некоторых селах праздник сопровождался звоном церковных колоколов и пением церковного хора.
В селе Новоукраинка, что в Раздельнянском районе Одесской области, состоялась традиционная ночная пасхальная служба. Несмотря на сложные времена, здесь придерживались древних обычаев и собрали общину возле храма Богородицы.
"Мы не меняем порядок богослужений. Служим ночью, поскольку всегда служили. Кто хотел, тот пришел", — говорит отец Олег, настоятель храма.
Духовенство и верующие вспоминали и тех, кто сейчас праздновать не может — наших защитников, которые держат фронт.
"Хочу поблагодарить наших воинов, которые стоят на страже мира, которые, не жалея своей жизни, защищают нашу землю. Именно благодаря им мы сегодня можем собраться здесь в тишине, мире и любви", — отметил отец.
Барвинок, пасха и воспоминания о детстве
Некоторые жители села приезжали праздновать к родителям, сохраняя теплую семейную традицию. Танина Молодецкая ежегодно приезжает к маме. Женщина поделилась, что у нее в корзине. Она говорит, что сегодня освящала домашние паски, которые приготовили родные.
"Для меня это очень важно. Там, где мама — там семья, там праздник. В этом году я также освятила паски, запеченное сало, яйца и взяла несколько веточек барвинка. Вычитала, что его когда-то клали за иконки — хочу продолжить эту традицию", — говорит женщина.
Цена традиций: сколько стоит пасхальная корзина
Хотя праздник остался семейным и искренним, многие обратили внимание на то, насколько подорожали продукты к Пасхе. В праздничных корзинах — все, как всегда, но цены кусаются.
"Празднуем Пасху всей семьей: масло, сыр, яйца, мясо, колбаса, хрен. Но в этом году корзина получилась очень дорогая", — признается Людмила.
Напомним, мы писали как можно искренне и от всей души поздравить с этим днем дорогих людей в стихах и прозе. Также сообщали график работы государственных учреждений и почты в Одессе на Пасхальные праздники.
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