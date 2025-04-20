Пасха 2025: освящение пасок в Одессе и области

Священник освящает людей водой. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 20 апреля, тысячи верующих по всей Одесской области собрались возле храмов, чтобы встретить Пасху и освятить паски. В этом году традиционное празднование прошло спокойно, в теплой и приподнятой атмосфере. Люди приносили в церкви пасхальные корзины с пасками, пасхальными яйцами и домашними блюдами. После освящения семьи отправились праздновать Христово Воскресение дома.

Журналисты Новини.LIVE побывали на процессии освящения в Одессе и области.

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Освящение пасок в Одессе

Пасха — один из самых важных и светлых праздников в православном календаре. В этом году одесситы начали собираться возле церквей еще с самого утра, чтобы успеть на богослужение и освящение пасхальных корзин. Возле храмов в центре города и на окраинах были длинные очереди с семьями, держащими корзины, украшенные рушниками, с пасками, крашеными яйцами, колбасами, сыром, маслом и солью. Люди сохраняли спокойствие и соблюдали порядок.

Люди собрались возле храма в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люди ждут освящения пасхальной корзины. Фото: Новини.LIVE

Одесситы пришли на службу в храм. Фото: Новини.LIVE

"Мы все на войне..."

В храмах Одессы сегодня с самого утра прошли праздничные службы. Особенной стала проповедь отца Василия Вирозуба, который обратился к верующим с глубокими словами о цене свободы и настоящем единстве.

"Сегодняшний день — мы все на войне. На войне солдат с оружием. На войне волонтер, моряк, медик, учитель и даже ребенок, который в укрытии рисует желто-синее сердце", — обратился священник к присутствующим.

Священник Василий Вирозуб. Фото: Новини.LIVE

Люди стоят в очереди на освящение пасок. Фото: Новини.LIVE

Одесситы слушают проповедь священника. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто в этом году встретил Пасху без родных. Елена с Херсонщины — внутренне перемещенное лицо. Говорит, празднует вместе со знакомыми

"Я из Херсонской области, Левый берег. Здесь одна, потому что я ВПЛ. Но буду праздновать со знакомыми. Святила как всегда: паску, яйца, соль, ветчину, сало и яблоко", — поделилась Елена.

Елена, празднует Пасху с друзьями. Фото: Новини.LIVE

Пасха в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Корзины с паской в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пасха — это не только корзина с блюдами. Это — любовь к родным, память о традициях, желание сохранить веру даже в самые темные времена. В этот день принято собираться семьями и благодарить Бога за то, что имеем. Именно так сегодня и будет праздновать одесситка Лариса.

"Мы сегодня планируем поужинать с родителями, с моими и моего парня. Позавтракать и поужинать тоже. Мы поражены, что столько много людей пришло на службу. У нас сегодня пасочки нашего производства, собственного, также пасхальные яйца и вино. Такое скромно, но все по-домашнему", — говорит Лариса.

Лариса будет праздновать Пасху с родителями. Фото: Новини.LIVE

Одесситы ждут освящения пасхальных корзин. Фото: Новини.LIVE

Освящение пасок в Одесской области

Во многих селах Одесской области празднование проходило так же торжественно, хотя и более камерно. Священники выходили к людям под открытым небом, освящали корзины и поздравляли всех с праздником. В некоторых селах праздник сопровождался звоном церковных колоколов и пением церковного хора.

Пасхальная служба в селе в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

В селе Новоукраинка, что в Раздельнянском районе Одесской области, состоялась традиционная ночная пасхальная служба. Несмотря на сложные времена, здесь придерживались древних обычаев и собрали общину возле храма Богородицы.

"Мы не меняем порядок богослужений. Служим ночью, поскольку всегда служили. Кто хотел, тот пришел", — говорит отец Олег, настоятель храма.

Отец Олег. Фото: Новини.LIVE

Духовенство и верующие вспоминали и тех, кто сейчас праздновать не может — наших защитников, которые держат фронт.

"Хочу поблагодарить наших воинов, которые стоят на страже мира, которые, не жалея своей жизни, защищают нашу землю. Именно благодаря им мы сегодня можем собраться здесь в тишине, мире и любви", — отметил отец.

Зажженные свечи в церкви. Фото: Новини.LIVE

Барвинок, пасха и воспоминания о детстве

Некоторые жители села приезжали праздновать к родителям, сохраняя теплую семейную традицию. Танина Молодецкая ежегодно приезжает к маме. Женщина поделилась, что у нее в корзине. Она говорит, что сегодня освящала домашние паски, которые приготовили родные.

"Для меня это очень важно. Там, где мама — там семья, там праздник. В этом году я также освятила паски, запеченное сало, яйца и взяла несколько веточек барвинка. Вычитала, что его когда-то клали за иконки — хочу продолжить эту традицию", — говорит женщина.

Танина приехала на Пасху к маме. Фото: Новини.LIVE

Люди во время службы. Фото: Новини.LIVE

Цена традиций: сколько стоит пасхальная корзина

Хотя праздник остался семейным и искренним, многие обратили внимание на то, насколько подорожали продукты к Пасхе. В праздничных корзинах — все, как всегда, но цены кусаются.

"Празднуем Пасху всей семьей: масло, сыр, яйца, мясо, колбаса, хрен. Но в этом году корзина получилась очень дорогая", — признается Людмила.

Людмила признается, что праздничная корзина в этом году дорогая. Фото: Новини.LIVE

Праздничная корзина с паской и свечой. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали как можно искренне и от всей души поздравить с этим днем дорогих людей в стихах и прозе. Также сообщали график работы государственных учреждений и почты в Одессе на Пасхальные праздники.