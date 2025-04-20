Великдень 2025: освячення пасок в Одесі та області

Священник освячує людей водою. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 20 квітня, тисячі вірян по всій Одещині зібралися біля храмів, щоб зустріти Великдень і освятити паски. Цього року традиційне святкування пройшло спокійно, у теплій та піднесеній атмосфері. Люди приносили до церков великодні кошики з пасками, крашанками та домашніми стравами. Після освячення родини вирушили святкувати Христове Воскресіння вдома.

Журналісти Новини.LIVE побували на процесії освячення в Одесі та області.

Реклама

Читайте також:

Освячення пасок в Одесі

Великдень — одне з найважливіших і найсвітліших свят у православному календарі. Цього року одесити почали збиратися біля церков ще з самого ранку, щоб встигнути на богослужіння та освячення великодніх кошиків. Біля храмів у центрі міста та на околицях були довгі черги з родинами, що тримали кошики, прикрашені рушниками, з пасками, фарбованими яйцями, ковбасами, сиром, маслом і сіллю. Люди зберігали спокій і дотримувалися порядку.

Люди зібралися біля храму в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Люди чекають на освячення великоднього кошика. Фото: Новини.LIVE

Одесити прийшли на службу до храму. Фото: Новини.LIVE

"Ми всі на війні..."

У храмах Одеси сьогодні з самого ранку пройшли святкові служби. Особливою стала проповідь отця Василя Вирозуба, який звернувся до вірян з глибокими словами про ціну свободи й справжню єдність.

"Сьогоднішній день — ми всі на війні. На війні солдат зі зброєю. На війні волонтер, моряк, медик, учитель і навіть дитина, яка в укритті малює жовто-синє серце", — звернувся священник до присутніх.

Священник Василь Вирозуб. Фото: Новини.LIVE

Люди стоять в черзі на освячення пасок. Фото: Новини.LIVE

Одесити слухають проповідь священника. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто цього року зустрів Великдень без рідних. Пані Олена з Херсонщини — внутрішньо переміщена особа. Каже, святкує разом зі знайомими.

"Я з Херсонської області, Лівий берег. Тут одна, бо я ВПО. Але святкуватиму зі знайомими. Святила як завжди: паску, яйця, сіль, шинку, сало і яблуко", — поділилася Олена.

Олена, святкує Великдень з друзями. Фото: Новини.LIVE

Великдень в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кошики з паскою в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Великдень — це не лише кошик зі стравами. Це — любов до рідних, пам’ять про традиції, бажання зберегти віру навіть у найтемніші часи. У цей день заведено збиратись родинами та дякувати Богові за те, що маємо. Саме так сьогодні й святкуватиме одеситка Лариса.

"Ми сьогодні плануємо повечеряти з батьками, з моїми та мого хлопця. Поснідати й повечеряти теж. Ми вражені, що стільки багато людей прийшло на службу. У нас сьогодні пасочки нашого виробництва, власного, також крашанки та вино. Таке скромно, але все по-домашньому", — каже Лариса.

Лариса святкуватиме Великдень з батьками. Фото: Новини.LIVE

Одесити чекають на освячення великодніх кошиків з паскою Фото: Новини.LIVE

Освячення пасок на Одещині

У багатьох селах Одеської області святкування проходило так само урочисто, хоча й більш камерно. Священники виходили до людей просто неба, освячували кошики та вітали всіх зі святом. У деяких селах свято супроводжувалося дзвоном церковних дзвонів та співом церковного хору.

Великодня служба в селі на Одещині. Фото: Новини.LIVE

У селі Новоукраїнка, що в Роздільнянському районі Одеської області, відбулася традиційна нічна великодня служба. Попри складні часи, тут дотримались давніх звичаїв і зібрали громаду біля храму Богородиці.

"Ми не змінюємо порядок богослужінь. Служимо вночі, оскільки завжди служили. Хто хотів, той прийшов", — каже отець Олег, настоятель храму.

Отець Олег. Фото: Новини.LIVE

Духовенство та віряни згадували і тих, хто нині святкувати не може — наших захисників, які тримають фронт.

"Хочу подякувати нашим воїнам, які стоять на сторожі миру, які, не шкодуючи свого життя, захищають нашу землю. Саме завдяки їм ми сьогодні можемо зібратися тут у тиші, мирі та любові", — зазначив отець.

Запалені свічки в церкві. Фото: Новини.LIVE

Барвінок, паска і спогади про дитинство

Деякі мешканці села приїжджали святкувати до батьків, зберігаючи теплу родинну традицію. Пані Таніна Молодецька щороку приїжджає до мами. Жінка поділилася, що у неї в кошику. Вона каже, що сьогодні освячувала домашні паски, які приготували рідні.

"Для мене це дуже важливо. Там, де мама — там родина, там свято. Цього року я також освятила паски, запечене сало, крашанки та взяла кілька гілочок барвінку. Вичитала, що його колись клали за іконки — хочу продовжити цю традицію", — каже жінка.

Таніна, приїхала на Великдень до мами. Фото: Новини.LIVE

Люди під час служби. Фото: Новини.LIVE

Ціна традицій: скільки коштує великодній кошик

Хоча свято залишилось родинним і щирим, чимало людей звернули увагу на те, наскільки здорожчали продукти до Великодня. У святкових кошиках — все як завжди, але ціни кусаються.

"Святкуємо Пасху всією родиною: масло, сир, яйця, м’ясо, ковбаса, хрін. Але цього року кошик вийшов дуже дорогий", — зізнається Людмила.

Людмила зізнається, що святковий кошик цього року дорогий. Фото: Новини.LIVE

Святковий кошик з паскою та свічкою. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, як можна щиро і від усієї душі привітати з цим днем дорогих людей у віршах і прозі. Також повідомляли графік роботи державних установ та пошти в Одесі на Великодні свята.