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Света будет меньше в Одессе — энергетики проводят работы

7 декабря 2024 11:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Плановые работы РЭС Одессы на 7 декабря
Энергетик чинит провода. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 7 декабря, в Южном и Северном РЭС Одессы запланировано проведение технических работ, поэтому у некоторых одесситов света не будет вне зависимости от графиков. Отметим, что время возобновления электроснабжения не сообщается.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Адреса отключений. Фото: скриншот

Где не будет света

Южный РЭС

Плановые работы будут продолжаться на следующих улицах:

  • ул. Абрикосовая, 4-105а;
  • ул. Бригадная, 23-55;
  • ул. А. Музычки (Гвардейская), 7-21а;
  • ул. Дачно, 4/2;
  • ул. Долгая, 93-123/корп.2;
  • ул. Дубовая Роща, 2-57;
  • ул. Костанди, 68-129;
  • ул. Левитана, 59, 61;
  • ул. Львовская, 29в-78а;
  • ул. Люстдорфская дор., 129-179а/корп.1;
  • ул. Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • ул. Бачинского (Неделина), 1-63;
  • ул. Михаила Жука (Новгородская), 1-53а;
  • ул. Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
  • ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • ул. Рыболовная, 20;
  • ул. Равенства, 84-195;
  • ул. Айвазовского (Тимирязева), 3а-102;
  • ул. Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12;
  • ул. Научная (Шишкина), 51-63а;
  • ул. Волокидная (Шолохова), 1-12;
  • ул. Штурвальная, 15–21б;
  • ул. Ю. Геллера, 12-26а;
  • ул. Фонтанская дорога, 106/3, 106/40;
  • 1-й пер. Равенства, 86, 90, 197;
  • пер. Теофила Фраермана (2-й Новгородский),
  • пер. 2-й Юннатов,
  • пер. Казацкий (3-й Тимирязева),
  • пер. 3-й Юннатов,
  • пер. Характерников (4-й Тимирязева),
  • пер. Кобзарский (5-й Тимирязева),
  • пер. Абрикосовый,
  • пер. Дворникова (Новгородский),
  • пер. Равенства,
  • пер. Трудовой,
  • пер. Янтарный.

Северный РЭС

Работы запланированы по адресам:

  • ул. Ак. Заболотного, 54/корп.2-66/корп.2;
  • ул. Ак. Сахарова, 34-36;
  • ул. Высоцкого, 1-11а;
  • ул. С. Палия, 109-113а.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе действуют стабилизационные отключения света. Также мы писали, что на Одесскую область сунет непогода.

Одесса ремонт Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы свет

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