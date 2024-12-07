Планові роботи РЕМ Одеси на 7 грудня

Енергетик лагодить електроопору. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 грудня, у Південному та Північному РЕМ Одеси заплановано проведення технічних робіт, тому в декого з одеситів світла не буде, незалежно від графіків. Зазначимо, що час поновлення електропостачання не повідомляється.

Про це у суботу, 7 грудня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ

Планові роботи триватимуть на таких вулицях:

вул. Абрикосова, 4-105а;

вул. Бригадна, 23-55;

вул. А. Музички (Гвардійська), 7-21а;

вул. Дачна, 4/2;

вул. Довга, 93-123/корп.2;

вул. Дубовий Гай, 2-57;

вул. Костанді, 68-129;

вул. Левітана, 59, 61;

вул. Львівська, 29в-78а;

вул. Люстдорфська дор., 129-179а/корп.1;

вул. Лігінська (Макаренка), 1-33;

вул. Бачинського (Недєліна), 1-63;

вул. Михайла Жука (Новгородська), 1-53а;

вул. Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;

вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

вул. Рибальська, 20;

вул. Рівності, 84-195;

вул. Айвазовського (Тімірязєва), 3а-102;

вул. Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12;

вул. Наукова (Шишкіна), 51-63а;

вул. Волокидна (Шолохова), 1-12;

вул. Штурвальна, 15-21б;

вул. Ю. Геллера, 12-26а;

вул. Фонтанська дорога, 106/3, 106/40;

1-й пров. Рівності, 86, 90, 197;

пров. Теофіла Фраєрмана (2-й Новгородський),

пров. 2-й Юннатів,

пров. Козацький (3-й Тімірязєва),

пров. 3-й Юннатів,

пров. Характерників (4-й Тімірязєва),

пров. Кобзарський (5-й Тімірязєва),

пров. Абрикосовий,

пров. Дворнікова (Новгородський),

пров. Рівності,

пров. Трудовий,

пров. Бурштиновий.

Північний РЕМ

Роботи заплановані за адресами:

вул. Ак. Заболотного, 54/корп.2-66/корп.2;

вул. Ак. Сахарова, 34-36;

вул. Висоцького, 1-11а;

вул. С. Палія, 109-113а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, що на Одеську область суне негода.