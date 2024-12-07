Планові роботи РЕМ Одеси на 7 грудня

Світла буде менше в Одесі — енергетики проводять ремонтні роботи
Сьогодні, 7 грудня, у Південному та Північному РЕМ Одеси заплановано проведення технічних робіт, тому в декого з одеситів світла не буде, незалежно від графіків. Зазначимо, що час поновлення електропостачання не повідомляється.
Про це у суботу, 7 грудня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ
Планові роботи триватимуть на таких вулицях:
- вул. Абрикосова, 4-105а;
- вул. Бригадна, 23-55;
- вул. А. Музички (Гвардійська), 7-21а;
- вул. Дачна, 4/2;
- вул. Довга, 93-123/корп.2;
- вул. Дубовий Гай, 2-57;
- вул. Костанді, 68-129;
- вул. Левітана, 59, 61;
- вул. Львівська, 29в-78а;
- вул. Люстдорфська дор., 129-179а/корп.1;
- вул. Лігінська (Макаренка), 1-33;
- вул. Бачинського (Недєліна), 1-63;
- вул. Михайла Жука (Новгородська), 1-53а;
- вул. Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;
- вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- вул. Рибальська, 20;
- вул. Рівності, 84-195;
- вул. Айвазовського (Тімірязєва), 3а-102;
- вул. Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12;
- вул. Наукова (Шишкіна), 51-63а;
- вул. Волокидна (Шолохова), 1-12;
- вул. Штурвальна, 15-21б;
- вул. Ю. Геллера, 12-26а;
- вул. Фонтанська дорога, 106/3, 106/40;
- 1-й пров. Рівності, 86, 90, 197;
- пров. Теофіла Фраєрмана (2-й Новгородський),
- пров. 2-й Юннатів,
- пров. Козацький (3-й Тімірязєва),
- пров. 3-й Юннатів,
- пров. Характерників (4-й Тімірязєва),
- пров. Кобзарський (5-й Тімірязєва),
- пров. Абрикосовий,
- пров. Дворнікова (Новгородський),
- пров. Рівності,
- пров. Трудовий,
- пров. Бурштиновий.
Північний РЕМ
Роботи заплановані за адресами:
- вул. Ак. Заболотного, 54/корп.2-66/корп.2;
- вул. Ак. Сахарова, 34-36;
- вул. Висоцького, 1-11а;
- вул. С. Палія, 109-113а.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, що на Одеську область суне негода.
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