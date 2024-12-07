Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Світла буде менше в Одесі — енергетики проводять ремонтні роботи arrow

Світла буде менше в Одесі — енергетики проводять ремонтні роботи

7 грудня 2024 11:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Планові роботи РЕМ Одеси на 7 грудня
Енергетик лагодить електроопору. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 7 грудня, у Південному та Північному РЕМ Одеси заплановано проведення технічних робіт, тому в декого з одеситів світла не буде, незалежно від графіків. Зазначимо, що час поновлення електропостачання не повідомляється. 

Про це у суботу, 7 грудня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:
Світла буде менше в Одесі — енергетики проводять ремонтні роботи - фото 1
Адреси відключень. Фото: скриншот

Де не буде світла

Південний РЕМ

Планові роботи триватимуть на таких вулицях:

  • вул. Абрикосова, 4-105а;
  • вул. Бригадна, 23-55;
  • вул. А. Музички (Гвардійська), 7-21а;
  • вул. Дачна, 4/2;
  • вул. Довга, 93-123/корп.2;
  • вул. Дубовий Гай, 2-57;
  • вул. Костанді, 68-129;
  • вул. Левітана, 59, 61;
  • вул. Львівська, 29в-78а;
  • вул. Люстдорфська дор., 129-179а/корп.1;
  • вул. Лігінська (Макаренка), 1-33;
  • вул. Бачинського (Недєліна), 1-63;
  • вул. Михайла Жука (Новгородська), 1-53а;
  • вул. Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;
  • вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
  • вул. Рибальська, 20;
  • вул. Рівності, 84-195;
  • вул. Айвазовського (Тімірязєва), 3а-102;
  • вул. Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12;
  • вул. Наукова (Шишкіна), 51-63а;
  • вул. Волокидна (Шолохова), 1-12;
  • вул. Штурвальна, 15-21б;
  • вул. Ю. Геллера, 12-26а;
  • вул. Фонтанська дорога, 106/3, 106/40;
  • 1-й пров. Рівності, 86, 90, 197;
  • пров. Теофіла Фраєрмана (2-й Новгородський),
  • пров. 2-й Юннатів,
  • пров. Козацький (3-й Тімірязєва),
  • пров. 3-й Юннатів,
  • пров. Характерників (4-й Тімірязєва),
  • пров. Кобзарський (5-й Тімірязєва),
  • пров. Абрикосовий,
  • пров. Дворнікова (Новгородський),
  • пров. Рівності,
  • пров. Трудовий,
  • пров. Бурштиновий.

Північний РЕМ

Роботи заплановані за адресами:

  • вул. Ак. Заболотного, 54/корп.2-66/корп.2;
  • вул. Ак. Сахарова, 34-36;
  • вул. Висоцького, 1-11а;
  • вул. С. Палія, 109-113а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, що на Одеську область суне негода

Одеса ремонт Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:59 В Чорному морі перебуває носій "Калібрів" — що відомо

11:41 Прикордонники роздали "подарунки" дроном окупантам на Харківщині

11:40 Шольц планує домовитися з Трампом про стратегію щодо України

11:37 Чекаємо дві доби — як відновлюється енергетика після атак РФ

11:22 Суд Румунії назвав причину скасування результатів виборів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:20 Світла буде менше в Одесі — енергетики проводять ремонтні роботи

11:19 Запорізька ОВА повідомила, скільки людей у лікарнях від авіаудару

11:06 Родинний спадок — що українці передають із покоління в покоління

11:01 Юсов назвав головні загрози і виклики для України під час війни

11:00 Тисяча від Зеленського — у NYT пояснили справжню мету виплат

11:59 В Чорному морі перебуває носій "Калібрів" — що відомо

11:41 Прикордонники роздали "подарунки" дроном окупантам на Харківщині

11:40 Шольц планує домовитися з Трампом про стратегію щодо України

11:37 Чекаємо дві доби — як відновлюється енергетика після атак РФ

11:22 Суд Румунії назвав причину скасування результатів виборів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:20 Світла буде менше в Одесі — енергетики проводять ремонтні роботи

11:19 Запорізька ОВА повідомила, скільки людей у лікарнях від авіаудару

11:06 Родинний спадок — що українці передають із покоління в покоління

11:01 Юсов назвав головні загрози і виклики для України під час війни

11:00 Тисяча від Зеленського — у NYT пояснили справжню мету виплат

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят