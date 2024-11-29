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Света не будет по 4 часа — новые графики для Одессы на пятницу

29 ноября 2024 09:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 29 ноября
Девушка читает при свече. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 29 ноября, в Одессе действуют стабилизационные графики отключения света. Потребителей разделили на шесть групп, чтобы обеспечить поочередность подачи электричества.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на пятницу

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: отключения с 04:00 до 07:00, с 12:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.
2 группа: отключения с 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 19:00.
3 группа: отключения с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
4 группа: отключения с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 11:00, с 16:00 до 20:00
5 группа: отключения с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 22:00.0
6 группа: отключения с 01:00 до 05:00, с 10:00 до 14:00, с 19:00 до 23:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее мы сообщали о повышении цен на свет в Украине. Также мы писали, как государство будет защищать энергетическую инфраструктуру от российских обстрелов.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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