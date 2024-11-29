Відключення світла в Одесі сьогодні, 29 листопада

Дівчина читає при свічці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 листопада, в Одесі діють стабілізаційні графіки відключення світла. Споживачів поділили на шість груп, щоби забезпечити почерговість подання електрики.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: відключення з 04:00 до 07:00, з 12:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00.

2 група: відключення з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 19:00.

3 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

4 група: відключення з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 11:00, з 16:00 до 20:00

5 група: відключення з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 16:00, з 18:00 до 22:00.0

6 група: відключення з 01:00 до 05:00, з 10:00 до 14:00, з 19:00 до 23:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про підвищення цін на світло в Україні. Також ми писали, як держава захищатиме енергетичну інфраструктуру від російських обстрілів.