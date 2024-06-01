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Света не будет весь день — кому из одесситов стоит подготовиться к отключению электричества

1 июня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Света не будет весь день — кому из одесситов стоит подготовиться к отключению электричества
Лампочки светит. Фото иллюстративное: Pixel
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 1 июня, в Одесской области под вечер введены стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизации отключений в Одесской области будет действовать 25 мая для промышленных и бытовых потребителей с 18:00 до 23:00. Однако время могут поменять из-за ночных масштабных обстрелов Россией украинских энергообъектов.

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС

  • ул. Семинарская, 1-2,
  • пр. Гагарина, 6а, 8а

Северный РЭС

  • ул. Метизна (1-я линия 8 марта),
  • ул. Ковровая (2-я линия 8 марта),
  • ул. Бондарная (5-я линия 8 марта), 1-109,
  • ул. Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103,
  • пров. Технарский (1-й пер. 8 марта),
  • пров. Арковый (2-й пер. 8 марта),
  • пров. Паркетный (3-й пер. 8 марта),
  • пров. Корковый (4-й пер. 8 марта),
  • пров. Анкерный (6-й пер. 8 марта),
  • пров. Мебельный (8-й пер. 8 марта),
  • ул. Главная, 1-33,
  • ул. Звонка, 1-32,
  • ул. Закарпатская, 1-209,
  • ул. Кавказская, 1-41,
  • ул. Карьерная, 1-25,
  • ул. Февральская, 1-59,
  • ул. Прокатная, 1-12,
  • пров. 1й, 2й Февральский, 1-7,
  • пров. Баркасный, 1-4,
  • пров. Навигационный, 1-19,
  • пл. Мичурина, 2-29,
  • пров. Асеева, 1-57,
  • пров. Андрия, 1-7,
  • ул. Кириллова, 1-42,
  • ул. Флотская, 2-29,
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4й Флотский, 1-9,
  • пров. Киселева, 1-33,
  • пров. Неплия, 1-12,
  • пров. Кавказский, 1-8,
  • ул. Холмистая, 1-15,
  • Балтская дор., 37-84,
  • пров. Кифоренко, 2-35,
  • пров. Стороженко, 2-10,
  • пров. Пресича, 2-26,
  • пров. Терещенко, 7, 13а,
  • ул. Жевахова, 19, 92, 94,
  • Жевахова гора, 17, 72, 87,
  • ул. Мичурина, 4а,
  • ул. Аграрно, 1-21,
  • ул. Посевная, 1-56.

Напомним, Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены энергообъекты в пяти областях.

Света не будет весь день — кому из одесситов стоит подготовиться к выключению электричества - фото 1
Какие энергообъекты атаковала Россия. Фото: Укрэнерго

Повышение тарифов на электроэнергию

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины поднял тарифы на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая.

Добавим, что журналисты Новини.LIVE обратились к одесситам и спросили, готовы ли они к повышению тарифов.

Кроме того, мы писали, что в Украине летом 2024 года из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

ДТЭК
Одесская ОГА
Укрэнерго
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Одесская область
атака
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