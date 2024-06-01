Світла не буде весь день — кому з одеситів варто підготуватися до вимкнення електрики

Лампочки світить. Фото ілюстративне: Pixel

Сьогодні, 1 червня, в Одеській області під вечір запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 25 травня для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00. Проте час можуть змінити через нічні масштабні обстріли Росією українських енергооб'єктів.

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ

вул. Семінарська, 1-2,

пр. Гагаріна, 6а, 8а

Північний РЕМ

вул. Метизна (1-а лінія 8 березня),

вул. Килимова (2-а лінія 8 березня),

вул. Бондарна (5-а лінія 8 березня), 1-109,

вул. Вікандера і Ларсена (8 Березня), 1-103,

пров. Технарський (1-й пров. 8 березня),

пров. Арковий (2-й пров. 8 березня),

пров. Паркетний (3-й пров. 8 березня),

пров. Корковий (4-й пров. 8 березня),

пров. Анкерний (6-й пров. 8 березня),

пров. Меблевий (8-й пров. 8 березня),

вул. Головна, 1-33,

вул. Дзвінка, 1-32,

вул. Закарпатська, 1-209,

вул. Кавказька, 1-41,

вул. Кар’єрна, 1-25,

вул. Лютнева, 1-59,

вул. Прокатна, 1-12,

пров. 1й, 2й Лютневий, 1-7,

пров. Баркасний, 1-4,

пров. Навігаційний, 1-19,

пл. Мічуріна, 2-29,

пров. Асєєва, 1-57,

пров. Андрійця, 1-7,

вул. Кирилова, 1-42,

вул. Флотська, 2-29,

пров. 1й, 2й, 3й, 4й Флотський, 1-9,

пров. Кисельова, 1-33,

пров. Неплія, 1-12,

пров. Кавказький, 1-8,

вул. Горбиста, 1-15,

Балтська дор., 37-84,

пров. Кифоренка, 2-35,

пров. Стороженка, 2-10,

пров. Пресича, 2-26,

пров. Терещенка, 7, 13а,

вул. Жевахова, 19, 92, 94,

Жевахова гора, 17, 72, 87,

вул. Мічуріна, 4а,

вул. Аграрна, 1-21,

вул. Посівна, 1-56.

Нагадаємо, Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджені енергооб'єкти в п'яти областях.

Які енергооб'єкти атакувала Росія. Фото: Укренерго

Підвищення тарифів на електроенергію

Також ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня.

Додамо, що журналісти Новини.LIVE звернулись до одеситів та спитали, чи готові вони до підвищення тарифів.

Окрім цього, ми писали, що в Україні влітку 2024 року через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.