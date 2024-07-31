В Одессе отключили электроснабжение сегодня, 31 июля: адреса

Сегодня в Одессе действуют аварийные отражения света из-за ремонтов на сетях. Иллюстратино фото: ДТЭК

Сегодня, 31 июля, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 20:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

Инглези, 12 — 18;

Е. Чикаленко (Ак. Вильямса), 70 — 76;

Космонавтов, 17 — 68;

Г. Петрова, 1 — 27;

пер. Вишневского, 13/1;

Варненская, 6 — 15;

И. и Ю. Лип, 13 — 41.

Работы до 17.00

Симоненко, 62.

Работы до 19.00

Северный РЭС:

9-я, 10-я, 11-я, 12-я линия на ж/м, 4 — 18;

Керченская, 101 — 131;

пер. 2-й Керченский, 11

Работы до 18.00

Викандера и Ларсена (8 Марта), 42 — 103;

Кап. Кузнецова, 92 — 102;

пер. 2-й Керченский, 1 — 15;

Савранский переулок (пер. Большевистский), 3 — 10;

Карышковского, 2 — 60;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1 — 47;

Жевахова гора, 1 — 81;

Рыночная, 7;

2-я, 3-я, 7-я Пересыпская — все дома;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский — все дома;

Локомотивная, 1 — 27;

С. Палия, 111.

Работы до 19.00

Высоцкого, 1 — 11;

С. Палия, 109.

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

Бреуса, 4 — 88;

Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1 — 26;

Живописная (Скворцова), 24 — 51;

Малиновского, 79 — 152;

пер. Фруктовый, 1 — 11;

Зеленая, 1 — 42;

Авиационная, 38 — 58;

пров. Пилотный, 2 — 9;

Гранатная, 1 — 25;

Бабаджаняна, 30 — 54;

Йозефа Прибика (Минская), 7 — 30;

Спартаковская, 1 — 63;

пер. Гранатный, 2 — 8;

пер. Граничный, 1 — 35;

пер. Малиновский, 7;

Композитора Лятошинского (Перепечка), 1 — 79;

Ференца Листа (Елина);

Ближние Мельницы (Кондренко), 1 — 79;

пер. Короткий, 2 — 4;

Корднная, 3 — 38;

Текстильщиков, 1 — 14;

пер. Мостовой, 1 — 4;

Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1 — 63;

пер. Парашютный, 1 — 26;

пер. Спартаковский, 1 — 33;

Апрельская, 1 — 19;

С. Рихтера, 8 — 42;

Сельская, 7 — 34;

Тенистая, 9/12;

Туристская, 1 — 19;

Николая Лысенко (Корнюшина), 2 — 10;

Т. Тесс, 60а;

пер. Туристский, 2 — 12.

Работы до 17.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах для одесситов

Напомним, что сегодня, 31 июля, энергетики отменили стабилизационные отключения в Одесской области. В течение суток графики не будут применяться.

Также сегодня в центре Одессы будет отключено водоснабжение из-за ремонта. Работы планируют завершить к 16:00, однако время может меняться. Подробнее – по ссылке.