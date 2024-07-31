Відключення води в Одесі сьогодні, 31 липня: адреси

Центр Одеси залишився сьогодні без води — адреси
Сьогодні, 31 липня, сотні жителів Приморського району Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Успенська, 50 — 58 ;
- Троїцька, 32 — 60;
- Рішельєвська, 30 — 34;
- Європейська, 25 — 35, 36 — 42, 43 — 47;
- Єврейська — усі будинки;
- просп. Українських Героїв — усі будинки;
- пров. Покровський — усі будинки;
- пров. Нечипуренка — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що завтра, 1 серпня, тисячі жителів Одеси будуть без води через ремонтні роботи. Відключення почнуться о 9:00 у четвер, а постачання планують повністю відновити до 22:00 того ж дня. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.
Також ми повідомляли, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки.
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