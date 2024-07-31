Отключение воды в Одессе сегодня, 31 июля: адреса

В кране нет воды. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 31 июля, сотни жителей Приморского района Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Успенская, 50 — 58;

Троицкая, 32 — 60;

Ришельевская, 30 — 34;

Европейская, 25 — 35, 36 — 42, 43 — 47;

Еврейская — все дома;

просп. Украинских Героев — все дома;

пер. Покровский — все дома;

пер. Нечипуренко — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

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Напомним, что завтра, 1 августа, тысячи жителей Одессы будут без воды из-за ремонтных работ. Отключения начнутся в 9:00 в четверг, а поставки планируют полностью возобновить до 22:00 в тот же день. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены, грозят серьезные последствия.