Отключение воды в Одессе сегодня, 31 июля: адреса

Центр Одессы остался сегодня без воды — адреса
Сегодня, 31 июля, сотни жителей Приморского района Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Успенская, 50 — 58;
- Троицкая, 32 — 60;
- Ришельевская, 30 — 34;
- Европейская, 25 — 35, 36 — 42, 43 — 47;
- Еврейская — все дома;
- просп. Украинских Героев — все дома;
- пер. Покровский — все дома;
- пер. Нечипуренко — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что завтра, 1 августа, тысячи жителей Одессы будут без воды из-за ремонтных работ. Отключения начнутся в 9:00 в четверг, а поставки планируют полностью возобновить до 22:00 в тот же день. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены, грозят серьезные последствия.
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