Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Світла сьогодні не буде — кому з одеситів треба бути до цього готовим arrow

Світла сьогодні не буде — кому з одеситів треба бути до цього готовим

31 липня 2024 13:36
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі відключили електропостачання сьогодні, 31 липня: адреси
Сьогодні в Одесі діють аварійні відлючення світла через ремонти на мережах. Ілюстратине фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 31 липня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:  

  • Інглезі, 12 — 18;  
  • Є. Чикаленко ( Ак. Вільямса), 70 — 76;  
  • Космонавтів, 17 — 68;  
  • Г. Петрова, 1 — 27;  
  • пров. Вишневського, 13/1;  
  • Варненська, 6 — 15;  
  • І. та Ю. Лип, 13 — 41.  
  • Роботи до 17.00
  • Симоненка, 62.  
    Роботи до 19.00

Північний РЕМ:  

  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на ж/м, 4 — 18;  
  • Керченська, 101 — 131;  
  • пров. 2-й Керченський, 11.  
    Роботи до 18.00
  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;  
  • Кап. Кузнєцова, 92 — 102;  
  • пров. 2-й Керченський, 1 — 15;  
  • Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3 — 10;  
  • Каришковського, 2 — 60;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський, 1 — 47;  
  • Жевахова гора, 1 — 81;  
  • Ринкова, 7;  
  • 2-а, 3-я, 7-а Пересипська — усі будинки;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;  
  • Локомотивна, 1 — 27;  
  • С. Палія, 111.  
    Роботи до 19.00
  • Висоцького, 1 — 11;  
  • С. Палія, 109.  
    Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:  

  • Бреуса, 4 — 88;  
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1 — 26;  
  • Мальовнича (Скворцова), 24 — 51;  
  • Малиновського, 79 — 152;  
  • пров. Фруктовий, 1 — 11;  
  • Зелена, 1 — 42;  
  • Авіаційна, 38 — 58;  
  • пров. Пілотний, 2 — 9;  
  • Гранатна, 1 — 25;  
  • Бабаджаняна, 30 — 54;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 30;  
  • Спартаківська, 1 — 63;  
  • пров. Гранатний, 2 — 8;  
  • пров. Кордонний, 1 — 35;  
  • пров. Малиновський, 7;  
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 1 — 79;  
  • Ференца Ліста (Єліна);  
  • Ближні Млини (Кондренка), 1 — 79;  
  • пров. Короткий, 2 — 4;  
  • Кордонна, 3 — 38;  
  • Текстильників, 1 — 14;  
  • пров. Мостовий, 1 — 4;  
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63;  
  • пров. Парашутний, 1 — 26;  
  • пров. Спартаківський, 1 — 33;  
  • Квітнева, 1 — 19;  
  • С. Ріхтера, 8 — 42;  
  • Сільська, 7 — 34;  
  • Тіниста, 9/12;  
  • Туристська, 1 — 19;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;  
  • Т. Тесс, 60а;  
  • пров. Туристський, 2 — 12.  
    Роботи до 17.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги для одеситів

Нагадаємо, що сьогодні, 31 липня, енергетики скасували стабілізаційні відключення на Одещині. Протягом доби графіки не застосовуватимуться. 

Також сьогодні у центрі Одеси буде відключено водопостачання через ремонт. Роботи планують завершити до 16:00, однак час може змінюватись. Детальніше — за посиланням.

комунальні послуги Одеса ремонт електроенергія Одеська область електропостачання міська рада Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом