В Одесі відключили електропостачання сьогодні, 31 липня: адреси

Світла сьогодні не буде — кому з одеситів треба бути до цього готовим
Сьогодні, 31 липня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- Інглезі, 12 — 18;
- Є. Чикаленко ( Ак. Вільямса), 70 — 76;
- Космонавтів, 17 — 68;
- Г. Петрова, 1 — 27;
- пров. Вишневського, 13/1;
- Варненська, 6 — 15;
- І. та Ю. Лип, 13 — 41.
- Роботи до 17.00
- Симоненка, 62.
Роботи до 19.00
Північний РЕМ:
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на ж/м, 4 — 18;
- Керченська, 101 — 131;
- пров. 2-й Керченський, 11.
Роботи до 18.00
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;
- Кап. Кузнєцова, 92 — 102;
- пров. 2-й Керченський, 1 — 15;
- Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3 — 10;
- Каришковського, 2 — 60;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський, 1 — 47;
- Жевахова гора, 1 — 81;
- Ринкова, 7;
- 2-а, 3-я, 7-а Пересипська — усі будинки;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;
- Локомотивна, 1 — 27;
- С. Палія, 111.
Роботи до 19.00
- Висоцького, 1 — 11;
- С. Палія, 109.
Роботи до 20.00
Центральний РЕМ:
- Бреуса, 4 — 88;
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1 — 26;
- Мальовнича (Скворцова), 24 — 51;
- Малиновського, 79 — 152;
- пров. Фруктовий, 1 — 11;
- Зелена, 1 — 42;
- Авіаційна, 38 — 58;
- пров. Пілотний, 2 — 9;
- Гранатна, 1 — 25;
- Бабаджаняна, 30 — 54;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 30;
- Спартаківська, 1 — 63;
- пров. Гранатний, 2 — 8;
- пров. Кордонний, 1 — 35;
- пров. Малиновський, 7;
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 1 — 79;
- Ференца Ліста (Єліна);
- Ближні Млини (Кондренка), 1 — 79;
- пров. Короткий, 2 — 4;
- Кордонна, 3 — 38;
- Текстильників, 1 — 14;
- пров. Мостовий, 1 — 4;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63;
- пров. Парашутний, 1 — 26;
- пров. Спартаківський, 1 — 33;
- Квітнева, 1 — 19;
- С. Ріхтера, 8 — 42;
- Сільська, 7 — 34;
- Тіниста, 9/12;
- Туристська, 1 — 19;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;
- Т. Тесс, 60а;
- пров. Туристський, 2 — 12.
Роботи до 17.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги для одеситів
Нагадаємо, що сьогодні, 31 липня, енергетики скасували стабілізаційні відключення на Одещині. Протягом доби графіки не застосовуватимуться.
Також сьогодні у центрі Одеси буде відключено водопостачання через ремонт. Роботи планують завершити до 16:00, однак час може змінюватись. Детальніше — за посиланням.
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