В Одесі відключили електропостачання сьогодні, 31 липня: адреси

Сьогодні в Одесі діють аварійні відлючення світла через ремонти на мережах. Ілюстратине фото: ДТЕК

Сьогодні, 31 липня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

Інглезі, 12 — 18;

Є. Чикаленко ( Ак. Вільямса), 70 — 76;

Космонавтів, 17 — 68;

Г. Петрова, 1 — 27;

пров. Вишневського, 13/1;

Варненська, 6 — 15;

І. та Ю. Лип, 13 — 41.

Роботи до 17.00

Симоненка, 62.

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на ж/м, 4 — 18;

Керченська, 101 — 131;

пров. 2-й Керченський, 11.

Роботи до 18.00

Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;

Кап. Кузнєцова, 92 — 102;

пров. 2-й Керченський, 1 — 15;

Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3 — 10;

Каришковського, 2 — 60;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський, 1 — 47;

Жевахова гора, 1 — 81;

Ринкова, 7;

2-а, 3-я, 7-а Пересипська — усі будинки;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський — усі будинки;

Локомотивна, 1 — 27;

С. Палія, 111.

Роботи до 19.00

Висоцького, 1 — 11;

С. Палія, 109.

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

Бреуса, 4 — 88;

Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1 — 26;

Мальовнича (Скворцова), 24 — 51;

Малиновського, 79 — 152;

пров. Фруктовий, 1 — 11;

Зелена, 1 — 42;

Авіаційна, 38 — 58;

пров. Пілотний, 2 — 9;

Гранатна, 1 — 25;

Бабаджаняна, 30 — 54;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 30;

Спартаківська, 1 — 63;

пров. Гранатний, 2 — 8;

пров. Кордонний, 1 — 35;

пров. Малиновський, 7;

Композитора Лятошинського (Перепечка), 1 — 79;

Ференца Ліста (Єліна);

Ближні Млини (Кондренка), 1 — 79;

пров. Короткий, 2 — 4;

Кордонна, 3 — 38;

Текстильників, 1 — 14;

пров. Мостовий, 1 — 4;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63;

пров. Парашутний, 1 — 26;

пров. Спартаківський, 1 — 33;

Квітнева, 1 — 19;

С. Ріхтера, 8 — 42;

Сільська, 7 — 34;

Тіниста, 9/12;

Туристська, 1 — 19;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;

Т. Тесс, 60а;

пров. Туристський, 2 — 12.

Роботи до 17.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги для одеситів

Нагадаємо, що сьогодні, 31 липня, енергетики скасували стабілізаційні відключення на Одещині. Протягом доби графіки не застосовуватимуться.

Також сьогодні у центрі Одеси буде відключено водопостачання через ремонт. Роботи планують завершити до 16:00, однак час може змінюватись. Детальніше — за посиланням.