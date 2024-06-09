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Ограничения отменены — одесситы сегодня будут весь день со светом

9 июня 2024 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света: чего ждать одесситам сегодня
Лампочка светит. Фото: pixel
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 9 июня, в Одесской области все ограничения света отменены. Это означает, что целый день не будут применяться графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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"Приятные новости. Согласно обновленной информации от Укрэнерго, сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений", — написали в ДТЭК.

Энергетики также призывают жителей Одесской области помнить о сложной ситуации в энергосистеме и экономно потреблять электроэнергию.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая. Что еще изменится и насколько выросли тарифы, читайте здесь.

отключения света
свет
Одесса
Одесская область
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