Графіки відключення світла: чого чекати одеситам сьогодні

Лампочка світить. Фото: pixel

Станом на сьогодні, 9 червня, в Одеській області всі обмеження світла скасовані. Це означає, що весь день не будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Графіки скасовуються

"Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від Укренерго, сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень", — написали в ДТЕК.

Енергетики також закликають мешканців Одещини пам'ятати про складну ситуацію в енергосистемі та ощадливо споживати електроенергію.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. Що ще зміниться та наскільки зросли тарифи, читайте тут.