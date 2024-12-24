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Свет для юга — на Николаевщине построят новые блоки АЭС

24 декабря 2024 15:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Николаевской области построят новые энергоблоки АЭС
Южноукраинская АЭС. Фото: Цензор
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области планируют построить два новых энергоблока. Их оснастят мощными американскими реакторами.

Об этом сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Николаевской ОВА.

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Строительство энергоблоков №4 и №5 планирует госпредприятие "Энергоатом". Блоки будут оснащены водно-водяными двухконтурными реакторами производства американской фирмы Westinghouse. Каждый из таких реакторов имеет проектную мощность 1,1 ГВт.

Предполагается, что новые энергоблоки разместят вне нынешнего защитного периметра АЭС.

Отметим, что проект требует оценки влияния на окружающую среду. Также проведут общественное обсуждение, в ходе которого специалисты и активисты смогут предоставить свои предложения и замечания.

Напомним, по словам начальника ОВА Виталия Кима, Николаевская область способна полностью обеспечить свои потребности в электроэнергии. Кроме атомной электростанции, производящей 3 ГВт электроэнергии, еще 1 ГВт дают ветер и солнце.

Также мы сообщали, как восстанавливают энергетическую инфраструктуру после российских обстрелов.

электроэнергия АЭС Николаевская область свет Южно-украинская АЭС

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