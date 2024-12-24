На Миколаївщині збудують нові енергоблоки АЕС

Південноукраїнська АЕС. Фото: Цензор

На Південноукраїнській атомній електростанції у Миколаївській області планують збудувати два нових енергоблоки. Їх оснастять потужними американськими реакторами.

Про це повідомили в управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА.

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Що відомо

Будівництво енергоблоків №4 та №5 планує держпідприємство "Енергоатом". Блоки будуть оснащені водно-водяними двоконтурними реакторами виробництва американської фірми Westinghouse. Кожен з таких реакторів має проєктну електричну потужність 1,1 ГВт.

Передбачається, що нові енергоблоки розмістять за межами нинішнього захисного периметру АЕС.

Зазначимо, що проєкт потребує оцінки впливу на довкілля. Також проведуть громадське обговорення, під час якого спеціалісти та активісти зможуть надати свої пропозиції та зауваження.

Нагадаємо, за словами начальника ОВА Віталія Кіма, Миколаївська область здатна повністю забезпечити свої потреби в електроенергії. Крім атомної електростанції, яка виробляє 3 ГВт електроенергії, ще 1 ГВт дають вітер і сонце. Також працюють когенераційні установки.

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