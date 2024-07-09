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Так жарко еще не было — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

9 июля 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 9 июля.
Мальчик пьет воду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе во вторник, 9 июля, будет весь день жаркой. Температура воздуха днем поднимется до +35°C, а в регионе пообещают еще выше. Осадков не предполагается, поэтому следует быть готовым к жаре и беречь себя в период аномально высоких температур.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +22...+24 °C, днем +33...+35 °C.
  • Температура морской воды +23...+24 °C.
Погода в Одессе 9 июля
Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +14...+24 °C, днем +33...+38 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды на Одесской области 9 июля
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 9 июля

Сегодня в Украине ожидается жаркая погода. Кое-где столбики термометров пересекут отметку +40 °C. Небольшое облегчение принесут кратковременный дождь и гроза в западных и восточных областях.

Осадки сегодня также возможны днем в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. На остальных территориях Украины осадков не ожидается.

В южных, восточных, а также Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях днем будет достигать +35...+38°С. Ночью — до +20...+25°С.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля.
Погода в Украине. Фото: скриншот

Напомним, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара. Пик температуры будет 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.

Мы также писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

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