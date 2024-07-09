Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 9 июля.

Мальчик пьет воду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе во вторник, 9 июля, будет весь день жаркой. Температура воздуха днем поднимется до +35°C, а в регионе пообещают еще выше. Осадков не предполагается, поэтому следует быть готовым к жаре и беречь себя в период аномально высоких температур.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью +22...+24 °C, днем +33...+35 °C.

Температура морской воды +23...+24 °C.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью +14...+24 °C, днем +33...+38 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 9 июля

Сегодня в Украине ожидается жаркая погода. Кое-где столбики термометров пересекут отметку +40 °C. Небольшое облегчение принесут кратковременный дождь и гроза в западных и восточных областях.



Осадки сегодня также возможны днем в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. На остальных территориях Украины осадков не ожидается.

В южных, восточных, а также Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях днем будет достигать +35...+38°С. Ночью — до +20...+25°С.

Погода в Украине. Фото: скриншот

Напомним, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара. Пик температуры будет 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.



Мы также писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.