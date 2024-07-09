Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 9 липня

Так спекотно ще не було — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі у вівторок, 9 липня, буде увесь день спекотною. Температура повітря вдень підійметься до +35°C, а пожекуди у регіоні обіціють ще вище. Опадів не передбачається, тож варто бути готовим до спеки та берегти себе у період аномально високих температур.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +22...+24 °C, вдень +33...+35 °C.
- Температура морської води +23...+24 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 7-12 м/с..
- Температура вночі +14...+24 °C, вдень +33...+38 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Погода в Україні 9 липня
Сьогодні в Україні очікується спекотна погода. Подекуди стовпчики термометрів перетнуть позначку +40 °C. Невелике полегшення принесуть короткочасний дощ і гроза у західних та східних областях.
Опади сьогодні також можливі вдень у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На решті територій України опадів не очікується.
У південних, східних, а також Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вдень сягатиме +35 ...+38°С. Вночі — до +20...+25°С.
Нагадаємо, наступного тижня Україну накриє аномальна спека. Пік температури буде 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.
Ми також писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.
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