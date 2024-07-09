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Так спекотно ще не було — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

9 липня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 9 липня
Хлопчик п'є воду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі у вівторок, 9 липня, буде увесь день спекотною. Температура повітря вдень підійметься до +35°C, а пожекуди у регіоні обіціють ще вище. Опадів не передбачається, тож варто бути готовим до спеки та берегти себе у період аномально високих температур.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +22...+24 °C, вдень +33...+35 °C.
  • Температура морської води +23...+24 °C.
Погода в Одесі 9 липня
Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 7-12 м/с..
  • Температура вночі +14...+24 °C, вдень +33...+38 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди на Одещині 9 липня
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 9 липня

Сьогодні в Україні очікується спекотна погода. Подекуди стовпчики термометрів перетнуть позначку +40 °C. Невелике полегшення принесуть короткочасний дощ і гроза у західних та східних областях.

Опади сьогодні також можливі вдень у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На решті територій України опадів не очікується.

 У південних, східних, а також Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вдень сягатиме +35 ...+38°С. Вночі — до +20...+25°С.

Прогноз погоди в Україні на 9 липня
Погода в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, наступного тижня Україну накриє аномальна спека. Пік температури буде 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.

Ми також писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

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