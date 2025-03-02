Акция в поддержку военнопленных в Одессе

Там ужас — военный выступил на акции FreeAzov в Одессе (фото)
Родственники военнопленных, пропавших без вести и неравнодушные одесситы в очередной раз вышли на Дерибасовскую, чтобы напомнить: борьба за освобождение продолжается. Даже холод и снег не останавливают участников, которые продолжают требовать действий от власти и международного сообщества. Главная цель акции — быть голосом тех, кто не может говорить сам.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
"Бойтесь как огня равнодушия..."
Каждое воскресенье на центральной улице Одессы собираются десятки людей, держа в руках плакаты с фотографиями пленных и надписями: "Верните наших героев", "Свободу защитникам", "Вы нужны Украине". Среди присутствующих — матери, жены, дети военнослужащих, находящихся во вражеском плену. Каждый из них имеет свою историю и свою боль, но всех объединяет общая цель — вернуть тех, кто сейчас в неволе, и не дать обществу забыть о них.
"Наши родные не имеют возможности рассказать, как их пытают в плену, как их убивают морально и физически каждый день. Мы здесь, чтобы напомнить: они должны вернуться домой", — рассказывает Вера, участница акции.
Вера добавляет, что больше всего ее болит равнодушие общества. По ее словам, многие люди воспринимают эту войну как нечто далекое, особенно те, кто не имеет прямых потерь в семье.
"Минута молчания в 9 часов утра — это не просто традиция. Это напоминание, что кто-то сегодня не проснулся, не обнял своих родных, не смог побегать по траве или почувствовать солнце на лице. Кто-то отдал жизнь, чтобы другие могли жить. И мы не имеем права забыть об этом", — добавляет женщина.
Военные тоже на акции
На акцию приходят даже военнослужащие, которые находятся в краткосрочном отпуске. Среди присутствующих воин 42-й отдельной механизированной бригады. Он приехал в город на реабилитацию. Война изменила жизнь мужчины навсегда, и, по его словам, возвращение в родной город после 11 месяцев на фронте вызвало смешанные чувства.
"Я служу с мая 2022 года. Последние месяцы провел на обороне Старицы на Харьковщине, а потом на Донбассе — там ужас. Сейчас приехал в Одессу и не узнаю свой город. Возможно, я просто не был здесь очень долго. Но сейчас мой настоящий дом там, на передовой, среди побратимов. Мы все изменились. Война заставляет переоценить жизнь, ценности и то, что действительно важно", — говорит военный.
Он подчеркивает, что понимает боль семей, которые ждут своих защитников.
"Я вижу ваши плакаты, ваши глаза. Вы ждете, и это правильно. Но я вам скажу, что на фронте не всегда можно точно сказать, где пропал боец. Порой это означает, что он просто остался там... на дороге, в поле. Его не смогли забрать из-за обстрелов. Там ты думаешь о живых, а не о мертвых. Война жестокая, и иногда шансов нет", — добавляет мужчина.
Несмотря на всю боль и усталость, он благодарен тем, кто выходит на площадь напомнить о пленных и пропавших без вести.
"Я очень благодарен одесситам за то, что они не молчат. Это лучше, чем просто сидеть дома и ждать, что что-то изменится само собой. Они тоже ждали. И будут ждать. Не теряйте надежды, не опускайте рук. Ждите. Дай Бог, чтобы все, кого вы ждете, вернулись", — сказал военный.
Несмотря на сложную ситуацию, участники акции продолжают верить в возвращение своих родных. Они просят украинцев не оставаться равнодушными, распространять информацию и поддерживать семьи военнопленных.
Напомним, в Измаил Одесской области приехал защитник Змеиного Владимир Гутник, который попал в плен 24 февраля 2022-го. Он вернулся в родной город после двух лет и 10 месяцев неволи. Также мы писали, что сегодня годовщина удара по жилому дому в Одессе.
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