Акция в поддержку военнопленных в Одессе

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Родственники военнопленных, пропавших без вести и неравнодушные одесситы в очередной раз вышли на Дерибасовскую, чтобы напомнить: борьба за освобождение продолжается. Даже холод и снег не останавливают участников, которые продолжают требовать действий от власти и международного сообщества. Главная цель акции — быть голосом тех, кто не может говорить сам.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Девушки с плакатами в руках на акции FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Бойтесь как огня равнодушия..."

Каждое воскресенье на центральной улице Одессы собираются десятки людей, держа в руках плакаты с фотографиями пленных и надписями: "Верните наших героев", "Свободу защитникам", "Вы нужны Украине". Среди присутствующих — матери, жены, дети военнослужащих, находящихся во вражеском плену. Каждый из них имеет свою историю и свою боль, но всех объединяет общая цель — вернуть тех, кто сейчас в неволе, и не дать обществу забыть о них.

"Наши родные не имеют возможности рассказать, как их пытают в плену, как их убивают морально и физически каждый день. Мы здесь, чтобы напомнить: они должны вернуться домой", — рассказывает Вера, участница акции.

Вера, участница акции. Фото: Новини.LIVE

Молодежь с плакатами и знаменами на акции FreeAzov в Одессе на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Вера добавляет, что больше всего ее болит равнодушие общества. По ее словам, многие люди воспринимают эту войну как нечто далекое, особенно те, кто не имеет прямых потерь в семье.

"Минута молчания в 9 часов утра — это не просто традиция. Это напоминание, что кто-то сегодня не проснулся, не обнял своих родных, не смог побегать по траве или почувствовать солнце на лице. Кто-то отдал жизнь, чтобы другие могли жить. И мы не имеем права забыть об этом", — добавляет женщина.

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Участница акции FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Военные тоже на акции

На акцию приходят даже военнослужащие, которые находятся в краткосрочном отпуске. Среди присутствующих воин 42-й отдельной механизированной бригады. Он приехал в город на реабилитацию. Война изменила жизнь мужчины навсегда, и, по его словам, возвращение в родной город после 11 месяцев на фронте вызвало смешанные чувства.

"Я служу с мая 2022 года. Последние месяцы провел на обороне Старицы на Харьковщине, а потом на Донбассе — там ужас. Сейчас приехал в Одессу и не узнаю свой город. Возможно, я просто не был здесь очень долго. Но сейчас мой настоящий дом там, на передовой, среди побратимов. Мы все изменились. Война заставляет переоценить жизнь, ценности и то, что действительно важно", — говорит военный.

К акции FreeAzov в Одессе присоединился военный. Фото: Новини.LIVE

Люди вышли на Дерибасовскую на акцию FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Он подчеркивает, что понимает боль семей, которые ждут своих защитников.

"Я вижу ваши плакаты, ваши глаза. Вы ждете, и это правильно. Но я вам скажу, что на фронте не всегда можно точно сказать, где пропал боец. Порой это означает, что он просто остался там... на дороге, в поле. Его не смогли забрать из-за обстрелов. Там ты думаешь о живых, а не о мертвых. Война жестокая, и иногда шансов нет", — добавляет мужчина.

Девушка с плакатом в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на всю боль и усталость, он благодарен тем, кто выходит на площадь напомнить о пленных и пропавших без вести.

"Я очень благодарен одесситам за то, что они не молчат. Это лучше, чем просто сидеть дома и ждать, что что-то изменится само собой. Они тоже ждали. И будут ждать. Не теряйте надежды, не опускайте рук. Ждите. Дай Бог, чтобы все, кого вы ждете, вернулись", — сказал военный.

Несмотря на сложную ситуацию, участники акции продолжают верить в возвращение своих родных. Они просят украинцев не оставаться равнодушными, распространять информацию и поддерживать семьи военнопленных.

Родственники военнопленных собрались на акцию FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит плакат в руках во время FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Измаил Одесской области приехал защитник Змеиного Владимир Гутник, который попал в плен 24 февраля 2022-го. Он вернулся в родной город после двух лет и 10 месяцев неволи. Также мы писали, что сегодня годовщина удара по жилому дому в Одессе.