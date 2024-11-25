В Одесской области военный подделал водительские права

Мужчина держит водительские права. Фото: иллюстративный/Кременец.

В Одесской области судили командира танка. Мужчина заказал в интернете поддельное водительское удостоверение. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Березовского районного суда Одесской области.

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Подробности дела

По материалам суда, сержант-командир танка отправил неустановленному лицу через Интернет свои паспортные данные, фото и образец подписи. Ему прислали поддельные водительские права категории "В". Платил ли за это военный деньги, неизвестно. Но подлог оказался некачественным, ведь не соответствовал установленному закону бланку. Тем не менее, танкист показал фальшивое удостоверение по требованию полицейского.

Что решил суд

Судья учел признание вины и искреннее раскаяние обвиняемого. Ему назначен штраф в сумме 6,8 тыс. грн. Кроме того, военный должен возместить суду стоимость экспертизы — 3,1 тыс. грн.

Напомним, во Львовской и Одесской областях судили военных, самовольно покинувших части.