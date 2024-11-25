Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Танкист из Одесщины поддел водительские права — что решил суд arrow

Танкист из Одесщины поддел водительские права — что решил суд

25 ноября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области военный подделал водительские права
Мужчина держит водительские права. Фото: иллюстративный/Кременец.
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области судили командира танка. Мужчина заказал в интернете поддельное водительское удостоверение. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Березовского районного суда Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

По материалам суда, сержант-командир танка отправил неустановленному лицу через Интернет свои паспортные данные, фото и образец подписи. Ему прислали поддельные водительские права категории "В". Платил ли за это военный деньги, неизвестно. Но подлог оказался некачественным, ведь не соответствовал установленному закону бланку. Тем не менее, танкист показал фальшивое удостоверение по требованию полицейского.

Что решил суд

Судья учел признание вины и искреннее раскаяние обвиняемого. Ему назначен штраф в сумме 6,8 тыс. грн. Кроме того, военный должен возместить суду стоимость экспертизы — 3,1 тыс. грн.

Напомним, во Львовской и Одесской областях судили военных, самовольно покинувших части.

водительское удостоверение Одесская область военные подделки судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:34 Какие врожденные пороки освобождают от мобилизации — перечень

21:32 На Волыни книги на русском переделают на туалетную бумагу

21:30 Танкист из Одесщины поддел водительские права — что решил суд

Срочная новость

21:23 В Сумах знову пролунали потужні вибухи

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

21:13 Пьяный солдат ударил командира — какой приговор вынес суд

21:01 Во Львове детям умерших военных выплатят по 10 тыс. грн

20:45 Жорин прокомментировал слухи о принудительной мобилизации женщин

20:38 Харлан научила фехтовать ведущего Мастер Шеф

20:33 Поляки снова угрожают заблокировать границу — в чем причина

21:34 Какие врожденные пороки освобождают от мобилизации — перечень

21:32 На Волыни книги на русском переделают на туалетную бумагу

21:30 Танкист из Одесщины поддел водительские права — что решил суд

Срочная новость

21:23 В Сумах знову пролунали потужні вибухи

21:13 Пьяный солдат ударил командира — какой приговор вынес суд

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

21:01 Во Львове детям умерших военных выплатят по 10 тыс. грн

20:45 Жорин прокомментировал слухи о принудительной мобилизации женщин

20:38 Харлан научила фехтовать ведущего Мастер Шеф

20:33 Поляки снова угрожают заблокировать границу — в чем причина

20:31 НАТО планирует нанести превентивные удары по РФ в случае угрозы

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

20 ноября 2024

02:35Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото