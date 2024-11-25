На Одещині військовий підробив водійські права

Чоловік тримає водійські права. Фото: ілюстративне/Кременець.Сіті

В Одеській області судили командира танка. Чоловік замовив в інтернеті підроблене водійське посвідчення. Тепер йому доведеться платити штраф.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Березівського районного суду Одеської області.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, сержант-командир танка відправив невстановленій особі через інтернет свої паспортні дані, фото й зразок підпису. Йому надіслали підроблені водійські права категорії "В". Чи платив за це військовий гроші, невідомо. Але підробка виявилася неякісною, адже не відповідала встановленому законом бланку. Тим не менш, танкіст показав фальшиве посвідчення на вимогу поліцейського.

Що вирішив суд

Суддя врахував визнання провини й щире каяття обвинуваченого. Йому призначили штраф у сумі 6,8 тис. грн. Крім того, військовий має відшкодувати суду вартість експертизи — 3,1 тис. грн.

Нагадаємо, на Львівщині та Одещині судили військових, які самовільно залишили частини.