Танцев на "костях" не будет: пляжи Одессы будут закрыты в этом году — Братчук

Купаться в море запрещено из-за минной опасности. Фото: Новини.LIVE

В этом году в Одессе может совсем не будет открытого выхода к морю из-за минной опасности. Все побережья могут закрыть для отдыха.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Попадание в здания курортной сферы говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря. Публичного доступа к пляжам Одессы не будет. Мы должны дать людям возможность отдыхать. И, прежде всего все, защитники должны получить определенный перечень услуг. Больших концертов не будет. "Танцев на костях" не будет", — подчеркнул Братчук.

Также военные уверяют, несмотря на то, что ночные клубы на одесском побережье готовятся к летнему сезону и уже анонсируют концерты на конец мая, в ОК "Юг" отмечают, что открытие курортного сезона в этом году не запланировано.

Потери туризма

Напомним, в результате поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 34%. В Одесской области ситуация еще хуже — доходов стало меньше на 78%.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, представители отрасли очень быстро адаптировались к условиям рельсов войны. В тех регионах, где не происходили боевые действия, гостиницы выполняли функцию убежища для тех, кто вынужден был убегать от масштабных обстрелов, и летом туроператоры, специализирующиеся на внутренних путешествиях, смогли возобновить свою деятельность на 50%.