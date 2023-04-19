Танців на "кістках" не буде: пляжі Одеси будуть закриті цього року, — Братчук

Купатися в морі заборонено через мінну небезпеку. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч в Одесі може зовсім не буде відкритого виходу до моря через мінну небезпеку. Усі узбережжя можуть закриють для відпочинку.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Влучання у будівлі курортної сфери говорять про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря. Публічного доступу до пляжів Одеси не буде. Ми маємо дати можливість людям відпочивати. І, перш за все, захисники мають отримати певний перелік послуг. Великих концертів не буде. "Танців на кістках" не буде", — наголосив Братчук.

Також військові запевняють попри те, що нічні клуби на одеському узбережжі готуються до літнього сезону й вже анонсують концерти на кінець травня, в ОК "Південь" зазначають, що відкриття курортного сезону цьогоріч не заплановане.

Втрати туризму

Нагадаємо, через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися майже на 34%. В Одеській області ситуація ще гірше — прибутків стало менше аж на 78%.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, представники галузі дуже швидко адаптувалися до умов рейок війни. У тих регіонах, де не відбувалися бойові дії, готелі виконували функцію притулку для тих, хто змушений був втікати від масштабних обстрілів, і влітку туроператори, які спеціалізуються на внутрішніх подорожах, змогли відновити свою діяльність на 50%.