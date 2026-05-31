Тарифы на коммунальные услуги в Одессе: изменения с 1 июня

Тарифы на коммунальные услуги в Одессе: изменения с 1 июня

Дата публикации 31 мая 2026 15:23
Тарифы на коммунальные услуги в Одессе: изменения с 1 июня
Пенсионеры считают коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В июне 2026 года жизнеобеспечение Одессы будет проходить в условиях частичной стабильности, однако над некоторыми ключевыми услугами уже нависла угроза существенного подорожания. Пока большинство базовых тарифов на коммуналку и проезд держатся на прежнем уровне, в городе готовят масштабные изменения стоимости водоснабжения и новые правила парковки в курортной зоне.

Новини.LIVE собрали актуальную информацию о том, сколько одесситы будут платить за коммунальные услуги, проезд и парковку в первом месяце лета.

Вывоз мусора

В июне тарифы на вывоз бытовых отходов в Одессе останутся неизменными, но суммы в платежках многих горожан уже превышают 30 гривен на человека. Окончательная стоимость зависит от компании-оператора, которая обслуживает конкретный район.

Тарифы для многоэтажек (с человека в месяц):

  • "Эко-Ренессанс" (Пересипский район) — 35,49 грн;
  • "ТВ-Серрус" (Приморский район) — около 34,80 грн;
  • "Одескомунтранс" (Хаджибейский район) — около 34,13 грн;
  • "Клиар-Сити" (Киевский район) — около 33,99 грн.

Тарифы для частного сектора:

Жители частных домов платят больше из-за более сложной логистики сбора отходов (необходимость подъезда к каждому двору, узкие улицы и дополнительные расходы топлива):

  • "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн;
  • "ТВ-Серрус" — 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс" — 58,89 грн;
  • "Клиар-Сити" — 58,68 грн.

Официальных решений о новом повышении тарифов на вывоз мусора по состоянию на июнь нет.

Плата за свет

В июне тариф на электроэнергию для населения Одессы остается фиксированным — 4,32 грн за кВт-ч. Эта цена действует для большинства бытовых потребителей. Владельцы двухзонных счетчиков могут существенно уменьшить расходы, перенося работу энергоемких приборов на ночное время:

  • с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-час;
  • с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт-ч.

Чтобы перейти на тариф "день-ночь", необходимо обратиться к оператору системы распределения, приобрести сертифицированный счетчик и подать заявление на его установку и программирование. Запуск бойлеров и стиральных машин после 23:00 позволяет экономить несколько сотен гривен в месяц.

Стоимость газа

Бытовые потребители в Одессе в июне продолжают платить за газ по фиксированному тарифу в рамках государственного регулирования во время военного положения:

  • Стоимость газа (поставщик "Нафтогаз") — 7,96 грн за кубометр.
  • Доставка газа (компания "Одессагаз") — 1,308 грн за кубометр.

Для коммерческого сектора ситуация другая: транспортировка газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров, что отражает рост стоимости доставки на 305% по сравнению с позапрошлым годом.

Тарифы на воду

В июне одесситы еще будут платить за воду по старым расценкам, которые держатся с 2022 года. Общий действующий тариф с НДС составляет около 35,16 грн за кубометр (водоснабжение — 17,92 грн, водоотведение — 17,24 грн). Ежемесячная абонплата составляет 94,38 грн (за обе услуги) или 47,19 грн (если подключена только одна). Для бизнеса действующий тариф с налогом значительно выше — около 65,55 грн за кубометр.

Однако, "Инфоксводоканал" уже обнародовал проект новых тарифов для населения, где предлагает повысить цены почти в 2,7 раза из-за роста расходов на топливо, электричество, зарплаты и реагенты. Если проект утвердят, кубометр будет стоить:

  • Водоснабжение — 50,96 грн;
  • Водоотвод — 42,69 грн;
  • Общая стоимость — 93,66 грн за кубометр с НДС.

Услуги парковки

Общегородской тариф на официальных площадках в центре Одессы остается неизменным — 30 гривен в час (действует с 09:00 до 18:00). Также доступны абонементы: месячный за 2 500 грн и годовой за 22 800 грн. Штраф за пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты составляет 600 грн, а за другие нарушения правил остановки — от 255 до 1700 грн.

Перед стартом летнего сезона Исполнительный комитет горсовета передал на рассмотрение Одесской ОГА проект новых тарифов на побережье. Нововведения могут заработать уже с 1 июня 2026 года:

  • Почасовая оплата возле пляжей ("Ланжерон", "Дельфин", "Золотой берег" и вдоль Фонтанской дороги) — 60 грн/час.
  • Специальный месячный абонемент для прибрежной зоны — 10 000 грн.

Всего КП "Одестранспарксервис" подготовило 567 мест, из которых 62 — для людей с инвалидностью. Право на бесплатную парковку при наличии документов будут иметь участники боевых действий, лица с инвалидностью, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и дипломаты.

Проезд в транспорте

В июне стоимость проезда в общественном транспорте самой Одессы остается на прежнем уровне. Слухи о подорожании маршруток до 25-30 грн пока не подтверждены ни одним официальным документом. Стоимость проезда в городе:

  • Трамваи и троллейбусы — 15 грн;
  • Городские маршрутки — 20 грн;
  • Социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатно.

В то же время в Одесской области тарифы на пригородные и внутриобластные маршруты уже выросли на 30% из-за подорожания обслуживания транспорта. В частности, проезд из Черноморска в Одессу стоит 65 грн (маршрут №25), из Белгород-Днестровского в Одессу — 200 грн, а поездка из Рени в Одессу обойдется в 780 гривен. На фоне областного подорожания вопрос пересмотра цен в городе остается актуальным для перевозчиков.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия уже не первый год атакует украинскую критическую инфраструктуру, из-за чего жители многих городов остаются без света, тепла и воды. Следующая зима для Украины может быть еще сложнее из-за угрозы новых массированных ударов. Наибольший риск прогнозируют для крупных городов, где проживает больше всего людей и сосредоточено много энергетических объектов. Среди них оказалась и Одесса.

Также Новини.LIVE писали, что во вторник, 26 мая, часть Одессы временнооставалась без электроснабжения из-за плановых ремонтов сетей. В то же время в нескольких селах Одесского района почти на сутки отключали воду из-за аварийных работ на водопроводе. Ремонты нужны для подготовки систем к летним нагрузкам.

тарифы коммунальные услуги Одесса
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
