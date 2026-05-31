Тарифи на комунальні послуги в Одесі: зміни з 1 червня

У червні 2026 року життєзабезпечення Одеси проходитиме в умовах часткової стабільності, проте над деякими ключовими послугами вже нависла загроза суттєвого подорожчання. Поки більшість базових тарифів на комуналку та проїзд тримаються на колишньому рівні, у місті готують масштабні зміни вартості водопостачання та нові правила паркування в курортній зоні.

Новини.LIVE зібрали актуальну інформацію про те, скільки одесити платитимуть за комунальні послуги, проїзд та паркування у першому місяці літа.

Вивіз сміття

У червні тарифи на вивезення побутових відходів в Одесі залишаться незмінними, але суми у платіжках багатьох містян уже перевищують 30 гривень на людину. Остаточна вартість залежить від компанії-оператора, яка обслуговує конкретний район.

Тарифи для багатоповерхівок (з людини на місяць):

"Еко-Ренесанс" (Пересипський район) — 35,49 грн;

"ТВ-Серрус" (Приморський район) — близько 34,80 грн;

"Одескомунтранс" (Хаджибейський район) — приблизно 34,13 грн;

"Кліар-Сіті" (Київський район) — близько 33,99 грн.

Тарифи для приватного сектору:

Мешканці приватних будинків платять більше через складнішу логістику збору відходів (необхідність під'їзду до кожного двору, вузькі вулиці та додаткові витрати пального):

"Еко-Ренесанс" — 61,26 грн;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

"Одескомунтранс" — 58,89 грн;

"Кліар-Сіті" — 58,68 грн.

Офіційних рішень про нове підвищення тарифів на вивіз сміття станом на червень немає.

Плата за світло

У червні тариф на електроенергію для населення Одеси залишається фіксованим — 4,32 грн за кВт·год. Ця ціна діє для більшості побутових споживачів. Власники двозонних лічильників мають змогу суттєво зменшити витрати, переносячи роботу енергоємних приладів на нічний час:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Щоб перейти на тариф "день-ніч", необхідно звернутися до оператора системи розподілу, придбати сертифікований лічильник та подати заяву на його встановлення і програмування. Запуск бойлерів та пральних машин після 23:00 дозволяє економити кілька сотень гривень на місяць.

Вартість газу

Побутові споживачі в Одесі у червні продовжують платити за газ за фіксованим тарифом у межах державного регулювання під час воєнного стану:

Вартість газу (постачальник "Нафтогаз") — 7,96 грн за кубометр.

Доставка газу (компанія "Одесагаз") — 1,308 грн за кубометр.

Для комерційного сектору ситуація інша: транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів, що відображає зростання вартості доставки на 305% порівняно з позаминулим роком.

Тарифи на воду

У червні одесити ще платитимуть за воду за старими розцінками, які тримаються з 2022 року. Загальний чинний тариф із ПДВ складає близько 35,16 грн за кубометр (водопостачання — 17,92 грн, водовідведення — 17,24 грн). Щомісячна абонплата становить 94,38 грн (за обидві послуги) або 47,19 грн (якщо підключено лише одну). Для бізнесу чинний тариф із податком є значно вищим — близько 65,55 грн за кубометр.

Однак, "Інфоксводоканал" уже оприлюднив проєкт нових тарифів для населення, де пропонує підвищити ціни майже у 2,7 раза через зростання витрат на пальне, електрику, зарплати та реагенти. Якщо проєкт затвердять, кубометр коштуватиме:

Водопостачання — 50,96 грн;

Водовідведення — 42,69 грн;

Загальна вартість — 93,66 грн за кубометр з ПДВ.

Послуги паркування

Загальноміський тариф на офіційних майданчиках у центрі Одеси залишається незмінним — 30 гривень за годину (діє з 09:00 до 18:00). Також доступні абонементи: місячний за 2 500 грн та річний за 22 800 грн. Штраф за перебування на платній парковці понад 10 хвилин без оплати становить 600 грн, а за інші порушення правил зупинки — від 255 до 1700 грн.

Перед стартом літнього сезону Виконавчий комітет міськради передав на розгляд Одеської ОВА проєкт нових тарифів на узбережжі. Нововведення можуть запрацювати вже з 1 червня 2026 року:

Погодинна оплата біля пляжів ("Ланжерон", "Дельфін", "Золотий берег" та вздовж Фонтанської дороги) — 60 грн/год.

Спеціальний місячний абонемент для прибережної зони — 10 000 грн.

Загалом КП "Одестранспарксервіс" підготувало 567 місць, з яких 62 — для людей з інвалідністю. Право на безкоштовне паркування за наявності документів матимуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС та дипломати.

Проїзд у транспорті

У червні вартість проїзду в громадському транспорті самої Одеси залишається на колишньому рівні. Чутки про подорожчання маршруток до 25–30 грн поки не підтверджені жодним офіційним документом. Вартість проїзду в місті:

Трамваї та тролейбуси — 15 грн;

Міські маршрутки — 20 грн;

Соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовно.

Водночас в Одеській області тарифи на приміські та внутрішньообласні маршрути вже зросли на 30% через подорожчання обслуговування транспорту. Зокрема, проїзд з Чорноморська до Одеси коштує 65 грн (маршрут №25), з Білгород-Дністровського до Одеси — 200 грн, а поїздка з Рені до Одеси обійдеться у 780 гривень. На тлі обласного подорожчання питання перегляду цін у місті залишається актуальним для перевізників.

