Температура Черного моря сегодня - 18 июня.

Люди на пирсе. Фото: Новини.LIVE

Черное море стало еще теплее. Температура воды прогрелась до 22 градусов. Впрочем, не следует забывать о запрете купания и посещения пляжей.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Кирилловки. Вода там прогрелась до 23 градусов. В Одессе температура ниже всего одного градуса.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Запрет купаться в море

В связи с результатами проводимых в Одессе лабораторных исследований горожан предупреждают об опасности. Воды из окружающей среды содержат ряд заразных заболеваний.

Кроме того, из-за роста минно-взрывной опасности посещение пляжей запрещено. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.