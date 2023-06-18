Температура Черного моря сегодня - 18 июня.

Температура Черного моря: до скольки градусов прогрелась вода
Черное море стало еще теплее. Температура воды прогрелась до 22 градусов. Впрочем, не следует забывать о запрете купания и посещения пляжей.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Кирилловки. Вода там прогрелась до 23 градусов. В Одессе температура ниже всего одного градуса.
Запрет купаться в море
В связи с результатами проводимых в Одессе лабораторных исследований горожан предупреждают об опасности. Воды из окружающей среды содержат ряд заразных заболеваний.
Кроме того, из-за роста минно-взрывной опасности посещение пляжей запрещено. После подрыва дамбы в Херсонской области часть мин течением вынесло в Черное море.