Температура Чорного моря сьогодні — 18 червня

Люди на пірсі. Фото: Новини.LIVE

Чорне море стало ще теплішим. Температура води прогрілась до 22 градусів. Втім не слід забувати про заборону купання та відвідування пляжів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Кирилівки. Вода там прогрілася до 23 градусів. В Одесі температура нижча всього на один градус.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Заборона купатись в морі

У зв'язку з результатами лабораторних досліджень, що проводились в Одесі, містян попереджають про небезпеку. Води з навколишнього середовища містять низку заразних хвороб.

Крім того, через зростання мінно-вибухової небезпеки відвідування пляжів наразі заборонено. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.