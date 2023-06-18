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Температура Чорного моря: до скількох градусів прогрілась вода

18 червня 2023 07:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Температура Чорного моря сьогодні — 18 червня
Люди на пірсі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чорне море стало ще теплішим. Температура води прогрілась до 22 градусів. Втім не слід забувати про заборону купання та відвідування пляжів. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Температура Чорного моря.
Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Кирилівки. Вода там прогрілася до 23 градусів. В Одесі температура нижча всього на один градус.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost
Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Заборона купатись в морі

У зв'язку з результатами лабораторних досліджень, що проводились в Одесі, містян попереджають про небезпеку. Води з навколишнього середовища містять низку заразних хвороб.

Крім того, через зростання мінно-вибухової небезпеки відвідування пляжів наразі заборонено. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.

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