Температура Чорного моря сьогодні — 18 червня

Температура Чорного моря: до скількох градусів прогрілась вода
Чорне море стало ще теплішим. Температура води прогрілась до 22 градусів. Втім не слід забувати про заборону купання та відвідування пляжів.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Кирилівки. Вода там прогрілася до 23 градусів. В Одесі температура нижча всього на один градус.
Заборона купатись в морі
У зв'язку з результатами лабораторних досліджень, що проводились в Одесі, містян попереджають про небезпеку. Води з навколишнього середовища містять низку заразних хвороб.
Крім того, через зростання мінно-вибухової небезпеки відвідування пляжів наразі заборонено. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.