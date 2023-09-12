Температура моря сегодня – Черное море 12 сентября

Температура Черного моря спадает: что прогнозируют синоптики на сегодня
Бархатный сезон завершается. Температура Черного моря в Одессе становится все холоднее. Впрочем, пребывание в воде все еще комфортно для большинства отдыхающих.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 12 сентября.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +25°С. У берега Одессы вода стала холоднее.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле временно оккупированного Крыма. Вода у Судака, Коктебеля и Фороса прогрелась до +25°С. В Одессе, возле Залива, Черноморска, Каролино-Бугаза температура воды достигает +23°С.
Мы сообщали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. По данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.