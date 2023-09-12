Температура моря сьогодні — Чорне море 12 вересня

Температура Чорного моря спадає: що прогнозують синоптики на сьогодні
Оксамитовий сезон завершується.Температура Чорного моря в Одесі стає все холоднішою. Втім, перебування у воді все ще комфортне для більшості відпочивальників.
Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 12 вересня.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +22°С до +25°С. Біля берега Одеси вода стала холоднішою.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля тимчасово окупованого Криму. Вода біля Судака, Коктебелю та Фороса прогрілася до +25°С. В Одесі, біля Затоки, Чорноморська, Кароліно-Бугаза температура води сягає +23°С.
Ми повідомляли, що цього року світ постраждав від аномальної спеки, що вирувала влітку. За даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.