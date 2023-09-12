Температура моря сьогодні — Чорне море 12 вересня

Дитина плаває в морі. Фото: Новини.LIVE

Оксамитовий сезон завершується.Температура Чорного моря в Одесі стає все холоднішою. Втім, перебування у воді все ще комфортне для більшості відпочивальників.

Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 12 вересня.

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Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +22°С до +25°С. Біля берега Одеси вода стала холоднішою.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля тимчасово окупованого Криму. Вода біля Судака, Коктебелю та Фороса прогрілася до +25°С. В Одесі, біля Затоки, Чорноморська, Кароліно-Бугаза температура води сягає +23°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Ми повідомляли, що цього року світ постраждав від аномальної спеки, що вирувала влітку. За даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.