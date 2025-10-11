Погода в Одессе 11 октября: дождь, сильный ветер и опасное волнение моря

Люди гуляют возле Оперного театра. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 11 октября в Одессе и области снова будет дождливо. В городе и области также будет сильный ветер. Море в Одессе уже также холодное, а на побережье лучше не идти из-за значительного волнения воды.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем предполагаются небольшой дождь. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +8...+10 °C, днем поднимется до +12...+14 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Воздух прогреется до +10...+15 °C, ночью упадет до +5...+10 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Температура морской воды резко упала и сегодня будет колебаться в пределах +14...+15 °C. По словам экспертов, ожидается сильное волнение, поэтому пребывание в море может быть рискованным.

Напомним, мы писали, в каких областях Украины будет сильный ветер. Также мы сообщали, что Наталья Диденко дала прогноз погоды на сегодняшний день.