Погода в Одессе 11 октября: дождь, сильный ветер и опасное волнение моря

Температура опускается — какая погода в Одессе нас ждёт сегодня
Сегодня, 11 октября в Одессе и области снова будет дождливо. В городе и области также будет сильный ветер. Море в Одессе уже также холодное, а на побережье лучше не идти из-за значительного волнения воды.
Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем предполагаются небольшой дождь. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +8...+10 °C, днем поднимется до +12...+14 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Воздух прогреется до +10...+15 °C, ночью упадет до +5...+10 °C. На автодорогах видимость хорошая.
Температура морской воды на побережье Одессы
Температура морской воды резко упала и сегодня будет колебаться в пределах +14...+15 °C. По словам экспертов, ожидается сильное волнение, поэтому пребывание в море может быть рискованным.
