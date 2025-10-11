Погода в Одесі 11 жовтня: дощ, сильний вітер і небезпечне хвилювання моря

Люди гуляють біля Оперного театру. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 жовтня в Одесі та області знову дощитиме. У місті та області також буде сильний вітер. Море в Одесі вже також холодне, а на узбережжя краще не йти через значне хвилювання води.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень передбачаються невеликий дощ. Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с. Вночі температура повітря впаде до +8…+10 °C, вдень підніметься до +12…+14 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також буде хмарно з проясненнями. Вдень прогнозують невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-17 м/с. Повітря прогріється до +10…+15 °C, вночі впаде до +5…+10 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Температура морської води різко впала і сьогодні коливатиметься в межах +14…+15 °C. За словами експертів, очікується сильне хвилювання, тому перебування у морі може бути ризикованим.

Нагадаємо, ми писали, в яких областях України буде сильний вітер. Також ми повідомляли, що Наталка Діденко дала прогноз погоди на сьогодні.