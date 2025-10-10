Відео
Головна Одеса На вулицю сьогодні краще не йдіть — яка погода буде в Одесі

На вулицю сьогодні краще не йдіть — яка погода буде в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 05:46
10 жовтня в Одесі та області дощитиме зі штормовим попередженням через сильний вітер
Люди після дощу на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 жовтня в Одесі та області знову дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний вітер. Море також буде холодним. Одеситів та гостей міста закликають бути максимально уважними та слідкувати за прогнозом погоди. 

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода. Вдень передбачаються невеликі опади у вигляді дощу. Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Вночі температура повітря впаде до  +10…+12 °C, вдень підніметься до +14…+16 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також буде хмарно. Вдень прогнозують невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Повітря прогріється до +12…+17 °C, вночі впаде до +7…+12 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Температура води в морі різко знизилася й сьогодні триматиметься в межах +14…+15 °C. За прогнозами фахівців, буде значне хвилювання, через яке перебування у морі може бути небезпечним. Тому насолоджуватися пляжним відпочинком для жителів і гостей міста вже не вийде.

Нагадаємо, ми писали, про те, де сьогодні дощитиме, а де навпаки — буде тепло. Також ми повідомляли про те, що не всі одесити зможуть отримати компенсацію від негоди.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
