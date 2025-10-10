Видео
Главная Одесса На улицу сегодня лучше не идите — какая погода будет в Одессе

На улицу сегодня лучше не идите — какая погода будет в Одессе

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 05:46
10 октября в Одессе и области будет дождливо со штормовым предупреждением из-за сильного ветра
Люди после дождя на Дерибасовской после дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 10 октября в Одессе и области снова будет дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Море также будет холодным. Одесситов и гостей города призывают быть максимально внимательными и следить за прогнозом погоды.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная погода. Днем предполагаются небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +10...+12 °C, днем поднимется до +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Днем прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Воздух прогреется до +12...+17 °C, ночью упадет до +7...+12 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Температура воды в море резко снизилась и сегодня будет держаться в пределах +14...+15 °C. По прогнозам специалистов, будет значительное волнение, из-за которого пребывание в море может быть опасным. Поэтому наслаждаться пляжным отдыхом для жителей и гостей города уже не получится.

Напомним, мы писали, о том, где сегодня будет дождливо, а где наоборот — будет тепло. Также мы сообщали о том, что не все одесситы смогут получить компенсацию от непогоды.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
