10 октября в Одессе и области будет дождливо со штормовым предупреждением из-за сильного ветра

Сегодня, 10 октября в Одессе и области снова будет дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Море также будет холодным. Одесситов и гостей города призывают быть максимально внимательными и следить за прогнозом погоды.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная погода. Днем предполагаются небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +10...+12 °C, днем поднимется до +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Днем прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Воздух прогреется до +12...+17 °C, ночью упадет до +7...+12 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Температура морской воды на побережье Одессы

Температура воды в море резко снизилась и сегодня будет держаться в пределах +14...+15 °C. По прогнозам специалистов, будет значительное волнение, из-за которого пребывание в море может быть опасным. Поэтому наслаждаться пляжным отдыхом для жителей и гостей города уже не получится.

