Сильный ветер в Одессе 10 октября — объявлено желтое предупреждение

В Одессе завтра, 10 октября, прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду и шторм в Черном море. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Мэрия просит горожан быть внимательными, не оставлять авто под деревьями и избегать пребывания на пляжах.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении первого уровня (желтый). В течение суток 10 октября в Одессе ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-17 метров в секунду.

Порывы ветра такого уровня могут привести к падению веток и деревьев, повреждению крыш, рекламных щитов и линий электропередач. Также возможны задержки общественного транспорта и аварийные отключения электроэнергии.

Советы горожанам

Одесская мэрия напоминает жителям и гостям города о необходимости следить за прогнозом погоды и быть особенно осторожными. В случае ухудшения погодных условий рекомендуют ограничить передвижение по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам.

Жителям советуют избегать прогулок под деревьями, где из-за сильных порывов ветра могут падать ветки или кабели. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников.

