Главная Одесса В Одессе объявлен желтый уровень опасности — в чем причина

В Одессе объявлен желтый уровень опасности — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 16:49
Сильный ветер в Одессе 10 октября — объявлено желтое предупреждение
Девушки на побережье во время шторма. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе завтра, 10 октября, прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду и шторм в Черном море. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Мэрия просит горожан быть внимательными, не оставлять авто под деревьями и избегать пребывания на пляжах.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении первого уровня (желтый). В течение суток 10 октября в Одессе ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-17 метров в секунду.

Порывы ветра такого уровня могут привести к падению веток и деревьев, повреждению крыш, рекламных щитов и линий электропередач. Также возможны задержки общественного транспорта и аварийные отключения электроэнергии.

Советы горожанам

Одесская мэрия напоминает жителям и гостям города о необходимости следить за прогнозом погоды и быть особенно осторожными. В случае ухудшения погодных условий рекомендуют ограничить передвижение по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам.

Жителям советуют избегать прогулок под деревьями, где из-за сильных порывов ветра могут падать ветки или кабели. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников.

Напомним, мы писали, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какой завтра будет погода в Украине. Также мы писали о том, что после непогоды в Одессе компенсацию могут получить не все.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
