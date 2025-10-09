Відео
Україна
Головна Одеса В Одесі оголошено жовтий рівень небезпеки — у чому причина

В Одесі оголошено жовтий рівень небезпеки — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 16:49
Сильний вітер в Одесі 10 жовтня — оголошено жовте попередження
Дівчата на узбережі під час шторму. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі завтра, 10 жовтня прогнозують посилення вітру до 17 метрів за секунду та шторм у Чорному морі. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Мерія просить містян бути уважними, не залишати авто під деревами й уникати перебування на пляжах.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище першого рівня (жовтий). Протягом доби 10 жовтня в Одесі очікується північно-західний вітер зі швидкістю 15–17 метрів за секунду.

Пориви вітру такого рівня можуть призвести до падіння гілок і дерев, пошкодження дахів, рекламних щитів і ліній електропередач. Також можливі затримки громадського транспорту та аварійні відключення електроенергії.иких гілок та дерев.

Поради містянам

Одеська мерія нагадує жителям і гостям міста про необхідність стежити за прогнозом погоди та бути особливо обережними. У разі погіршення погодних умов рекомендують обмежити пересування містом, особливо людям похилого віку, дітям і вагітним жінкам.

Мешканцям радять уникати прогулянок під деревами, де через сильні пориви вітру можуть падати гілки або кабелі. Також не варто залишати автомобілі під деревами, лініями електропередач і на решітках дощоприймачів.

Нагадаємо, ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою завтра буде погода в Україні. Також ми писали про те, що після негоди в Одесі компенсацію можуть отримати не всі.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
