Сильний вітер в Одесі 10 жовтня — оголошено жовте попередження

В Одесі завтра, 10 жовтня прогнозують посилення вітру до 17 метрів за секунду та шторм у Чорному морі. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Мерія просить містян бути уважними, не залишати авто під деревами й уникати перебування на пляжах.

Штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище першого рівня (жовтий). Протягом доби 10 жовтня в Одесі очікується північно-західний вітер зі швидкістю 15–17 метрів за секунду.

Пориви вітру такого рівня можуть призвести до падіння гілок і дерев, пошкодження дахів, рекламних щитів і ліній електропередач. Також можливі затримки громадського транспорту та аварійні відключення електроенергії.иких гілок та дерев.

Поради містянам

Одеська мерія нагадує жителям і гостям міста про необхідність стежити за прогнозом погоди та бути особливо обережними. У разі погіршення погодних умов рекомендують обмежити пересування містом, особливо людям похилого віку, дітям і вагітним жінкам.

Мешканцям радять уникати прогулянок під деревами, де через сильні пориви вітру можуть падати гілки або кабелі. Також не варто залишати автомобілі під деревами, лініями електропередач і на решітках дощоприймачів.

