Погода в Одессе и области сегодня, 13 апреля

Расцветают деревья в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 13 апреля, в Одессе ожидается жаркий день, но ночью возможно снижение температуры. Температура воздуха будет около +22 °С днем и +11 °С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Преимущественно солнечно.

Без осадков.

Ветер северо-западный, до 5 м/с.

Температура ночью +10...+12°С, днем +23...25°С.

Восход: 13 апреля солнце взошло в 06:12.

Заход: 13 апреля солнце будет заходить в 19:42.

Продолжительность светового дня: 13 часов и 29 минут .

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно солнечно.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+12 °C, днем +22...+27 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 13 апреля

Погода в Украине на выходных, 13-14 апреля, прогнозируют теплой. Днем температура воздуха будет +17...+22 °C, на юге и востоке +22...+25 °C.

В течение 13 апреля ожидаются дожди, местами с грозами, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории сухо. В выходные и на западе, и на севере будет задуваться порывистый ветер.

Погода в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня в Одессе и области до сих пор наблюдается повышенная пожарная опасность. Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.