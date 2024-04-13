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Теплые весенние выходные — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня

13 апреля 2024 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 13 апреля
Расцветают деревья в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 13 апреля, в Одессе ожидается жаркий день, но ночью возможно снижение температуры. Температура воздуха будет около +22 °С днем и +11 °С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, до 5 м/с.
  • Температура ночью +10...+12°С, днем +23...25°С.

Восход: 13 апреля солнце взошло в 06:12.
Заход: 13 апреля солнце будет заходить в 19:42.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 29 минут .

Теплые весенние выходные — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °C, днем +22...+27 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Теплые весенние выходные — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 13 апреля

Погода в Украине на выходных, 13-14 апреля, прогнозируют теплой. Днем температура воздуха будет +17...+22 °C, на юге и востоке +22...+25 °C.

В течение 13 апреля ожидаются дожди, местами с грозами, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории сухо. В выходные и на западе, и на севере будет задуваться порывистый ветер.

Теплые весенние выходные — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня - фото 3
Погода в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня в Одессе и области до сих пор наблюдается повышенная пожарная опасность. Из-за сильного ветра и жары синоптики предупреждают о вероятности возникновения лесных пожаров.

Одесса
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