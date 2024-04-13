Погода в Одесі і області сьогодні, 13 квітня

Теплі весняні вихідні — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні
У суботу, 13 квітня, в Одесі очікується спекотний день, але вночі може бути зниження температури. Температура повітря буде близько +22 °С вдень і +11 °С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер північний, до 5 м/с.
- Температура вночі +10...+12 °С, вдень +23...25 °С.
Схід сонця: 13квітня сонце зійшло о 06:12.
Захід сонця: 13 квітня сонце заходитиме о 19:42.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 29 хвилини.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 5 —10 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °C, вдень +22...+27 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 13 квітня
Погоду в Україні на вихідних, 13-14 квітня, прогнозують теплою. Вдень температура повітря становитиме +17...+22 °C, на півдні та сході +22...+25 °C.
Протягом 13 квітня очікуються дощі, подекуди із грозами, на Вінниччині та Черкащині. На решті території — сухо. У вихідні і на заході, і на півночі задуватиме рвучкий вітер.
Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області досі спостерігається підвищена пожежну небезпеку. Через сильний вітер та спеку синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.
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