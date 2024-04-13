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Теплі весняні вихідні — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні

13 квітня 2024 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 13 квітня
Розквітають дерева в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 13 квітня, в Одесі очікується спекотний день, але вночі може бути зниження температури. Температура повітря буде близько +22 °С вдень і +11 °С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.   

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, до 5 м/с.
  • Температура вночі +10...+12 °С, вдень +23...25 °С.

Схід сонця: 13квітня сонце зійшло о 06:12.
Захід сонця: 13 квітня сонце заходитиме о 19:42.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 29 хвилини.

Теплі весняні вихідні — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 5 —10 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °C, вдень +22...+27 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Теплі весняні вихідні — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 13 квітня

Погоду в Україні на вихідних, 13-14 квітня, прогнозують теплою. Вдень температура повітря становитиме +17...+22 °C, на півдні та сході +22...+25 °C.

Протягом 13 квітня очікуються дощі, подекуди із грозами, на Вінниччині та Черкащині. На решті території — сухо. У вихідні і на заході, і на півночі задуватиме рвучкий вітер.

Теплі весняні вихідні — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 3
Погода в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області досі спостерігається підвищена пожежну небезпеку. Через сильний вітер та спеку синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.

Одеса
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