Тепло и без осадков: синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Одессе.

Люди катаються на велосипеде. Фото: Новини.LIVE

15 октября обещает быть настоящим подарком для жителей и гостей города. Синоптики прогнозируют ясную и без осадков погоду, которая не оставит никого равнодушными. Ночью и утром возможен туман, однако это не помешает почувствовать теплоту этого осеннего дня. Температура воздуха будет приятной и комфортной, поднимаясь до +25 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Люди на открытом воздухе занимаются спортом. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Одессе

Утро в Одессе будет облачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков. Ветер будет юго-западным 5-10 м/с. Температура воздуха днем прогреется от 20 до 25°С, а ночью от 10 до 16°С. Тем не менее, температура Черного моря будет оставаться достаточно теплой и составлять +17-18°С.

Восход. 15 октября солнце начнет вставать в 07:13, а садиться в 18:12. Световой день будет составлять 8 часов и 59 минут.

Прогноз погоды в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Сильные похолодания придут уже на следующей неделе. К тому же украинцам будет донимать сильный северо-западный ветер.

Напомним, в ближайшую ночь и завтра утром в южной части, центральных и восточных областях будут туманы . Завтра днем в западных областях в понедельник на западе и юге страны местами порывы ветра 15-20 м/с.