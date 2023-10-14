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Тепло і без опадів: синоптики розказали якою завтра буде погода в Одесі

14 жовтня 2023 18:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Тепло і без опадів: синоптики розказали якою завтра буде погода в Одесі
Люди катаються на велосипеді. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

15 жовтня, обіцяє бути справжнім подарунком для мешканців та гостей міста. Синоптики прогнозують ясну та без опадів погоду, яка не залишить байдужими нікого. Вночі та ранком можливий місцями туман, проте це не завадить відчути теплоту цього осіннього дня. Температура повітря буде приємною та комфортною, піднімаючись до позначки +25 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок в Одесі буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів. Вітер буде південно-західним 5 м/с. Температура повітря вдень прогріється від 20 до 25°С, а вночі — від 10 до 16°С. Проте температура Чорного моря залишатиметься досить теплою та становитиме +17-18°С.

Схід сонця. 15 жовтня сонце почне вставати о 07:13, а сідатиме о 18:12. Світловий день становитиме 8 годин і 59 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Найближчими днями в Україні очікується сонячна і тепла погода. Сильні похолодання прийдуть вже наступного тижня. До того ж українцям дошкулятиме сильний північно-західний вітер.

Нагадаємо, найближчої ночі та завтра вранці у південній частині, центральних і східних областях будуть тумани. Завтра вдень в західних областях, у понеділок на заході та півдні країни місцями пориви вітру 15-20 м/с. 

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