Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тепло возвращается — какие сюрпризы погоды ждать одесситам во вторник, 22 октября arrow

Тепло возвращается — какие сюрпризы погоды ждать одесситам во вторник, 22 октября

21 октября 2024 17:33
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области 22 октября.
Женщины стоят под деревом, покрытым желтыми листьями. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, во вторник, 22 октября, в Одессе станет немного теплее. Температура воздуха в течение дня прогреется до +16 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 22 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, во второй половине дня южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +7...+9 °С, днем ​​+14...+16 °С.
  • Температура морской воды +15...+16 °С.
На юге заморозки - какой будет погода в Одесской области завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот

По Одесской области 22 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +1...6 °С, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозок -2...0 °С, днем ​​+12...+17 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
На юге заморозки - какой будет погода на Одесщине завтра - фото 2
​​Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в дельте Дуная в Одесской области поселились филины. Также орнитологи объяснили, почему с улиц украинских городов исчезают воробьи и чем это опасно.

погода прогноз погоды Одесса Одесская область Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:56 Какие доброкачественные новообразования освобождают от призыва

17:56 Зеленский встретился с Остином в Киеве — о чем говорили

Срочная новость

17:51 В Харькове прогремели мощные взрывы

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

17:49 Торговали трофейным оружием россиян — СБУ разоблачила семерых дельцов

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17:44 Милевский прослезился, когда встретился с Алиевым — помирились ли экс-друзья

17:44 Ночная охота пограничников в Харьковской области — эффектное видео удара по оккупанту

17:43 Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы

17:39 На Львовщине ТЦК агитируют школьников поступать в военные учебные заведения

17:33 Тепло возвращается — какие сюрпризы погоды ждать одесситам во вторник, 22 октября

17:56 Какие доброкачественные новообразования освобождают от призыва

17:56 Зеленский встретился с Остином в Киеве — о чем говорили

Срочная новость

17:51 В Харькове прогремели мощные взрывы

17:49 Торговали трофейным оружием россиян — СБУ разоблачила семерых дельцов

17:44 Милевский прослезился, когда встретился с Алиевым — помирились ли экс-друзья

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17:44 Ночная охота пограничников в Харьковской области — эффектное видео удара по оккупанту

17:43 Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы

17:39 На Львовщине ТЦК агитируют школьников поступать в военные учебные заведения

17:33 Тепло возвращается — какие сюрпризы погоды ждать одесситам во вторник, 22 октября

17:27 В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака