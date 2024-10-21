Прогноз погоды в Одессе и области 22 октября.

Женщины стоят под деревом, покрытым желтыми листьями. Фото: Новини.LIVE

Завтра, во вторник, 22 октября, в Одессе станет немного теплее. Температура воздуха в течение дня прогреется до +16 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 22 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, во второй половине дня южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+9 °С, днем ​​+14...+16 °С.

Температура морской воды +15...+16 °С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

По Одесской области 22 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1...6 °С, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозок -2...0 °С, днем ​​+12...+17 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

​​Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в дельте Дуная в Одесской области поселились филины. Также орнитологи объяснили, почему с улиц украинских городов исчезают воробьи и чем это опасно.