Прогноз погоды в Одессе и области 22 октября.

Тепло возвращается — какие сюрпризы погоды ждать одесситам во вторник, 22 октября
21 октября 2024 17:33
Женщины стоят под деревом, покрытым желтыми листьями. Фото: Новини.LIVE
Завтра, во вторник, 22 октября, в Одессе станет немного теплее. Температура воздуха в течение дня прогреется до +16 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 22 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, во второй половине дня южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +7...+9 °С, днем +14...+16 °С.
- Температура морской воды +15...+16 °С.
По Одесской области 22 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +1...6 °С, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозок -2...0 °С, днем +12...+17 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в дельте Дуная в Одесской области поселились филины. Также орнитологи объяснили, почему с улиц украинских городов исчезают воробьи и чем это опасно.
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