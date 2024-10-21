Прогноз погоди в Одесі та області 22 жовтня

Жінки стоять під деревом, вкритим жовтим листям. Фото: Новини.LIVE

Завтра, у вівторок, 22 жовтня, в Одесі стане трохи тепліше. Температура повітря вдень прогріється до +14 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 22 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, у другій половині дня південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.

Температура морської води +15...+16 °С.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

По Одеській області 22 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1...6 °С, місцями на поверхні ґрунту та у повітрі заморозок -2...0 °С, вдень +12...+17 °С.

На автошляхах області видимість добра.

​​Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у дельті Дунаю на Одещині оселилися пугачі. Також орнітологи пояснили, чому з вулиць українських міст зникають горобці і чим це небезпечно.