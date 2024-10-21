Прогноз погоди в Одесі та області 22 жовтня

Тепло повертається — які сюрпризи погоди чекати одеситам у вівторок, 22 жовтня
21 жовтня 2024 17:33
Жінки стоять під деревом, вкритим жовтим листям. Фото: Новини.LIVE
Завтра, у вівторок, 22 жовтня, в Одесі стане трохи тепліше. Температура повітря вдень прогріється до +14 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 22 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, у другій половині дня південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
По Одеській області 22 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +1...6 °С, місцями на поверхні ґрунту та у повітрі заморозок -2...0 °С, вдень +12...+17 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, у дельті Дунаю на Одещині оселилися пугачі. Також орнітологи пояснили, чому з вулиць українських міст зникають горобці і чим це небезпечно.
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