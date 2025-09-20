Видео
Главная Одесса Тепло возвращается — синоптики удивили прогнозом погоды в Одессе

Тепло возвращается — синоптики удивили прогнозом погоды в Одессе

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 16:47
Погода в Одессе 21 сентября: солнечно и до +25 °C
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 сентября, в Одессе будет царить теплая и сухая погода. Сентябрьский день обещает быть по-летнему солнечным, а вечер — комфортным и спокойным. Осадков не прогнозируют, ветер будет слабым.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В ночь на воскресенье в Одессе будет достаточно тепло — +17 °C, без осадков, с легким ветром до 5 м/с. Утром температура не изменится, однако благодаря влажности воздуха будет ощущаться на градус выше.

Настоящая жара придет днем. Столбик термометра поднимется до +23 °C, а на солнце это будет как +25 °C. Небо останется чистым, поэтому защита от солнца станет обязательной. Ветер будет умеренный — 4 м/с.

Вечером жара немного спадет — +22 °C, но из-за сухого воздуха ощущения останутся летними: до +24 °C. Осадков синоптики не прогнозируют.

День продлится 12 часов 14 минут. Солнце взойдет в 06:42, а спрячется за горизонт в 18:57.

Спека повертається — синоптики здивували прогнозом в Одесі - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность. Без осадков.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
Спека повертається — синоптики здивували прогнозом в Одесі - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, синоптик Наталья Диденко опровергла прогноз о снеге в конце сентября. Также мы писали, что в Украине еще будет удерживаться теплая и комфортная погода как минимум до 24 сентября.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
